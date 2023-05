Windows 10 et 11 vont définitivement enterrer WinRAR avec cette nouvelle fonctionnalité

Après des années d’attente, Microsoft vient enfin d’ajouter une fonctionnalité clé au sein de Windows 10 et 11 : la possibilité d’extraire nativement le contenu des fichiers RAR. Plus besoin donc de passer par une application telle que WinRAR ou 7 — Zip, il est désormais possible d’effectuer cette tâche directement depuis l’explorateur de fichiers.

Il y a de fortes chances pour que le format RAR vous dise quelque chose. Créé en 1993, celui-ci s’est peu à peu imposé sur nos PC dès qu’il s’agit de compresser un dossier ou fichier un peu trop volumineux. Il a depuis été rejoint par d’autres formats également populaires, tels que le ZIP dans lequel Microsoft s’est beaucoup investi. Et pour cause : ce dernier est totalement gratuit, contrairement au RAR qui nécessite de payer une licence à WinRAR GmbH, son propriétaire, pour l’intégrer à ses logiciels.

Chose que Microsoft s’est toujours refusé à faire, ce qui explique pourquoi pendant toutes ces années, il fallait absolument passer par une application tierce sur Windows pour décompresser ces fichiers, contrairement au format ZIP dont il est possible d’extraire le contenu depuis l’explorateur de fichiers. Ceci étant dit, cette époque appartient désormais au passé. En effet, la dernière mise à jour de Windows 11 et Windows 10 apporte cette fonctionnalité qui va tout changer.

Vous pouvez désinstaller WinRAR et 7-ZIP de votre PC Windows

En l’installant, le système d’exploitation vous propose enfin de décompresser les fichiers RAR depuis l’explorateur de fichiers. Pour ce faire, la manipulation est la même que pour les fichiers ZIP, à savoir :

Ouvrez l’explorateur de fichiers à l’emplacement du fichier RAR Faites un clic droit sur le fichier Sélectionnez Extraire tout Vous pouvez également sélectionner Extraire les fichiers puis choisir l’emplacement du dossier créé

De la même manière, il est également possible de créer un fichier RAR à l’aide d’un clic droit puis de l’option Envoyer vers > Fichier compresser (RAR).

Sommes-nous donc à l’aube de la fin pour WinRAR et 7-ZIP ? Peut-être. En effet, la majorité des utilisateurs Windows n’auront plus besoin de passer par ces applications. Pour WinRAR, qui détient le format et qui, de toute manière, n’a jamais imposé la facturation à ses utilisateurs, l’hécatombe est encore loin. Pour les autres, en revanche, l’avenir s’annonce plus compliqué.

Source : Microsoft