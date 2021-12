Sonic 2 : voici la toute première bande-annonce du film, Tails et Knuckles sont au rendez-vous

Le film Sonic 2 s’est payé une première bande-annonce lors de la cérémonie des Game Awards. On y retrouve Sonic et Dr Robotnik, évidemment, mais on fait aussi la connaissance de Tails et de Knuckles, qui font ici leur entrée dans le monde du cinéma.

La cérémonie des Game Awards est l’équivalent des Oscars pour le jeu vidéo. En plus de l’attribution de récompenses, l’événement est aussi l’occasion de dévoiler des bandes-annonce de jeux ou de films. Le tout premier trailer du film Sonic 2 a été présenté, comme attendu.

On y retrouve Sonic dans le monde réel, plus blagueur que jamais. La récréation sera de courte durée, puisque Dr Robotnik, toujours incarné par Jim Carrey et sa moustache, va venir jouer les trouble-fêtes.

Sonic 2 le film va introduire deux personnages mythiques de la licence

Plus encore, ce film permettra d’introduire Tails, le compère éternel de Sonic. On peut d’ailleurs le voir aux commandes de son avion rouge dans une séquence qui rappelle le dernier niveau de Sonic 2 sur Megadrive. Enfin, un dernier personnage mythique de la saga va aussi faire ses premiers pas à l’écran : Knuckles. C’est Idris Elba qui lui prête sa voix. A noter que c’est Jeff Fowler qui réalise Sonic 2, déjà à l’œuvre derrière le premier film sorti en février 2020.

A lire aussi – Un jeu Sonic sur Megadrive vendu aux enchères 430 500 dollars, ça sent l’arnaque

Le premier film Sonic n’a pas vraiment été un succès critique, mais a convaincu les fans par son ton décalé ainsi que sa fidélité au personnage. Cependant, il a été un grand succès commercial, récoltant plus de 300 millions de dollars au box-office international, et ce alors que son élan a été coupé net par le début de la pandémie de COVID.

Ce deuxième volet veut surfer sur ce succès et d’après ce que nous montre la bande-annonce, le respect de la licence est bien présent. On attend particulièrement la prestation de Jim Carrey qui semble toujours prendre un pied énorme à incarner Robotnik.

Sonic 2 est prévu pour le 6 avril 2022 en France, en espérant que la situation sanitaire le permette. En tout cas, nous serons présents au rendez-vous. En plus de cette bande-annonce, les Games Awards ont été l’occasion de découvrir plein d’annonces de jeux, comme Star Wars Eclipse, Alan Wake 2 ou encore Hellblade 2. Un jeu Sonic, Frontiers, a même été dévoilé !