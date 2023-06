Son Apple Watch lui sauve la vie en détectant un caillot sanguin mortel

Une nouvelle utilisatrice d’Apple Watch a échappé à la mort grâce à sa montre connectée. Kimmie Watkins, 29 ans, a été réveillée en pleine sieste par une notification lui indiquant que son rythme cardiaque avait atteint 178 battements par minute. Après s’être rendu chez le médecin, celui-ci a découvert la présence d’un caillot sanguin mortel dans son organisme.

Il y a bien longtemps maintenant que l’Apple Watch a fait ses preuves avec ses fonctionnalités de santé. Régulièrement, de nouveaux témoignages rapportent que la montre connectée à sauver une vie, que ce soit en détectant une maladie rare chez son patient ou en appelant les secours après un accident de voiture. Et ce n’est visiblement pas près de l’arrêter, comme le prouve la récente aventure de Kimmie Watkins.

Se sentant étourdie et très fatiguée, cette femme de 29 ans s’est récemment autorisé une petite sieste, pensant que sa condition était due au fait qu’elle n’avait que peu mangé cette journée-ci. Quelques instants plus tard, son Apple Watch la réveille en plein sommeil avec une notification. La montre a détecté que son rythme cardiaque a atteint des sommets inquiétants : 178 battements par minute, soit le rythme cardiaque d’un athlète en plein effort.

Sur le même sujet — Samsung va doter les Galaxy Watch d’une fonctionnalité de santé meilleure que sur l’Apple Watch

Kimmie Watkins se rend alors immédiatement chez le médecin, qui lui diagnostique une embolie pulmonaire, c’est-à-dire une une obstruction d’une artère située dans les poumons. En effet, un caillot de sang s’était logé à cet endroit, empêchant son sang de circuler normalement. Si diagnostiquée trop tard, cette condition peut s’avérer mortelle pour le patient.

« Je suis très chanceuse. Si ma sieste ne s’était pas terminée, mon partenaire m’aurait trouvée peut-être endormie sur le canapé, alors que je ne dormais pas vraiment », a déclaré Kimmie Watkins. En effet, selon le cardiologue Richard Becker, seule une personne sur deux survit à une embolie pulmonaire. « L’embolie pulmonaire en selle est la plus grave et la plus dangereuse de toutes, car il s’agit d’un caillot sanguin qui s’accroche à la fois au vaisseau sanguin du poumon droit et à celui du poumon gauche », explique ce dernier.

Source : Local12