L’iPhone 15 disposera d’une nouvelle puce U1 pour mieux fonctionner avec le Vision Pro

D'après cet expert de la chaîne logistique d'Apple, les iPhone 15 disposeront de puces dédiées à une meilleure communication avec le Vision Pro, le nouveau casque de réalité mixte de la compagnie.

Selon Ming Chi Kuo, l’iPhone 15 sera le premier appareil siglé de la pomme à intégrer des composants dédiés à son casque de réalité mixte, le Vision Pro. Pourtant, selon des experts en photographie 3D, Apple ne devrait intégrer des puces conçues pour tourner des vidéos spatiales dans les iPhone qu’à partir de l’année prochaine. À en croire l’expert taiwanais, la firme de Cupertino avait bien planifié les choses, et va surprendre son monde. Bien consciente que son écosystème doit se mettre le plus rapidement au service de son casque AR, elle va intégrer des composants dédiés dans le prochain smartphone.

Les iPhone 15 proposeront leur lot d’innovations, mais il en est une qui passera probablement inaperçue. Si l’on en croit le post publié sur Twitter par M. Ming Chi, le nouvel iPhone disposera d’une puce U1 revue et améliorée. Celle-ci met à profit la technologie Ultra Large Bande (UWB) qui permet de localiser d’autres appareils. AirDrop, Localiser ou encore la fonctionnalité Handoff tirent profit de cette technologie pour « détecter vers quel appareil l’utilisateur pointe physiquement son téléphone », par exemple.

Apple va améliorer la puce U1 dès l’iPhone 15 pour un meilleur fonctionnement avec le Vision Pro

Ming Chi Kuo affirme donc que l’iPhone 15 va avoir droit à une mise à jour des spécifications de l’UWB, dont « le processus de production passera de 16 nm à 7 nm, ce qui permettra d’améliorer les performances ou de réduire la consommation d’énergie pour les interactions proches ».

Dans un avenir plus lointain, « l’iPhone 16 sera probablement mis à jour vers le Wi-Fi 7 […] et proposera une meilleure expérience dans l’écosystème ». Les concepteurs d’Hallide, une app de photographie pour iPhone, estiment que les « choses sérieuses » en matière de captation de photos et de vidéos 3D commenceront réellement en 2024. La rumeur court selon laquelle, en plus de profiter de nouvelles caméras et de capacités vidéo innovantes, les iPhone 16 seront généralement plus grands.