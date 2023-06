Samsung va doter les Galaxy Watch d’une fonctionnalité de santé meilleure que sur l’Apple Watch

Samsung aurait déposé une nouvelle demande de brevet qui, si elle est accordée, lui permettra de doter ses montres connectées d’une fonctionnalité déjà proposée sur l’Apple Watch.

L’USPTO aurait reçu une demande de brevet intéressante de la part de Samsung. Le géant asiatique aurait inventé une technologie qui permet de mesurer les calories brûlées plus précisément que tout ce qui se fait actuellement sur le marché. Alors que l’Apple Watch fait une estimation assez précise, du nombre de calories que vous brûlez à partir des données recueillies par ses capteurs concernant votre activité physique et votre fréquence cardiaque, le brevet US 11 653 836 B2 permettra de mesurer votre consommation exacte de calories.

Pour ce faire, la montre serait équipée d’un « spectroscope qui émettrait une source lumineuse dans les fréquences infrarouges dans la peau de l’utilisateur ». Après avoir atteint les tissus biologiques, la lumière reviendrait à la surface du derme, modifiée. Le spectroscope récupérerait ce nouveau spectre lumineux, et l’enverrait au processeur. Cette technologie devrait surtout bénéficier aux Galaxy Watch, les montres connectées de Samsung.

Les Galaxy Watch mesureront très précisément votre consommation de calories

Verrons-nous cette invention dans les Galaxy Watch 6 ? Suffira-t-elle à convaincre les clients potentiels d’acheter une montre connectée Samsung plutôt que le produit d’Apple ? Rien n’est moins sûr, car dans un secteur des smartwatches pourtant en forte croissance, la domination de l’Apple Watch est écrasante. Le produit californien propose des fonctionnalités et des services de santé encore inégalés. On ne compte plus en effet le nombre de récits relatant la manière dont une Apple Watch a sauvé la vie de son porteur.

Les Galaxy Watch ne peuvent pas (encore) se vanter de telles prouesses. La mesure précise du nombre de calories pourrait cependant plaire aux utilisateurs qui ne souhaitent pas s’enfermer dans l’écosystème d’Apple. Nous en saurons plus lors de l'événement de présentation des Galaxy Watch 6 et des Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 du 26 juillet prochain.