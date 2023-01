Soldes Kindle : la liseuse avec le Fire TV Stick Lite est à moins de 90 €, vite !

Belle offre à saisir sur Rakuten à propos d'un pack composé de deux produits conçus par Amazon ! Jusqu'à ce soir, il est possible de vous procurer la Kindle 11ème génération et le Fire TV Stick Lite pour moins de 90 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA LISEUSE KINDLE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE TV STICK LITE

En ce mercredi 11 janvier 2023 uniquement, premier jour des soldes d'hiver 2023, Rakuten propose une réduction de 15 euros pour tout achat supérieur ou égal à 99 euros. Ainsi, vous avez la possibilité de vous procurer un pack comprenant la liseuse numérique Kindle 11ème génération et la passerelle multimédia Fire TV Stick Lite à exactement 89,98 euros au lieu de 104,98 euros, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger.

Pour ce faire, il suffit d'ajouter les deux produits au panier et de saisir surtout le coupon RAKUTEN15 dans la case prévue à cet effet. Pour information, la livraison des deux articles peut se faire gratuitement à domicile ou en magasin Boulanger et l'achat vous donne droit à des Rakuten Points si vous êtes membre du ClubR Rakuten.

Proposée dans sa version incluant des publicités, la liseuse Kindle dispose notamment d'un écran de 6 pouces avec une technologie d'affichage de polices optimisée, d'un espace de stockage de 16 Go et d'une batterie dont l'autonomie peut aller jusqu'à 6 semaines. Quant au Fire TV Stick Lite, la passerelle multimédia compatible Wifi et Bluetooth embarque essentiellement une mémoire vive de 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage pour les applications et les jeux.