L’aspirateur Tineco Floor One S3 Breeze est disponible à moins de 300€ chez AliExpress !

AliExpress fête Noël et vous propose pour l'occasion un aspirateur Tineco Floor One S3 Breeze pour moins de 300€ ! On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'offre ci-dessous.

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, AliExpress vous propose de nombreuses offres et produits à prix mini ! Parmi toutes les offres, on a trouvé un aspirateur Tineco Floor One S3 Breeze disponible pour seulement 297,86€ au lieu de 309,86€.

Pour profiter de cette offre, vous devez ajouter l'aspirateur à votre panier, puis inscrire le code promo “12FR”.

Et ce n'est pas tout ! En le commandant dès maintenant chez AliExpress, vous bénéficiez également de la livraison gratuite. L'aspirateur est ainsi expédié depuis la France et livré en seulement 3 jours.

Le Tineco One S3 Breeze : un aspirateur balai 2 en 1 pour des sols toujours propres

Très pratique, le Tineco Floor One S3 Breeze est un aspirateur balai eau et poussière sans fil. Il peut donc aspirer vos poussières, mais aussi nettoyer vos sols très facilement. Intelligent, il peut aussi détecter les saletés et adapter sa puissance d'aspiration aux tâches sur vos sols. Vous profitez ainsi d'un nettoyage de haut niveau aidé également par sa brosse cylindrique auto nettoyante qui permet un gommage répétitif de vos sols.

Avec cet aspirateur balai, vous pouvez faire le ménage dans tout votre logement sans vous soucis de sa batterie. Sa batterie dure en effet jusqu'à 35 minutes. Aussi, grâce à son écran LED, vous pouvez savoir très vite s'il vous reste de la batterie et vous savez quand il faut brancher votre aspirateur. Il offre de plus des performances silencieuses très agréables.

Que les saletés sur vos sols soient collantes, résistances ou encore mouillées, vous pouvez tout nettoyer avec le Tineco Floor One S3 Breeze.

Si vous souhaitez profiter de l'offre, attention ! Elle se termine le 24 décembre prochain à 8h59 du matin.

