Soldes MacBook Air M2 : l’ordinateur Apple avec 16 Go de RAM est à moins de 900 €

Le MacBook Air M2 est en solde sur le site Cdiscount. Pour les ultimes moments de l'événement commercial, le marchand français permet à ses membres d'acquérir l'ordinateur Apple avec 16 Go de RAM pour moins de 900 euros.

Pour les dernières heures des soldes d'hiver 2025, Cdiscount propose à ses clients de profiter d'une belle offre sur le MacBook Air avec M2. Proposé en trois coloris au choix, l'ordinateur portable Apple incluant 16 Go de RAM passe de 999 euros à 899 euros grâce au coupon PC100D699. Pour information, le code promotionnel qui doit être saisi lors de l'étape du panier donne droit à 100 euros de réduction et la livraison du produit peut se faire gratuitement en point relais.

Considéré comme le successeur du MacBook Air de 2020, le modèle 2022 de l'Apple MacBook Air dispose d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces incluant la technologie IPS et une définition de 2560 x 1664 pixels. L'ordinateur de la marque à la Pomme est aussi équipé de la puce Apple M2 qui embarque un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs.

Le laptop la firme de Cupertino est également doté d'un espace de stockage de 256 Go en SSD et d'une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh lui assurant une autonomie maximale de 15 heures. Pour la connectivité, on trouve notamment un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Besoin de plus d'informations ? Voici notre article dédié au test de l'Apple MacBook Air M2.