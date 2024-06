Soldes MacBook Air 15 pouces M2 : grosse chute de prix sur Amazon !

Beaucoup de personnes rêvent de s’offrir un MacBook. Écran magnifique, finitions haut de gamme, puce puissante, les raisons ne manquent pas. Mais les ordinateurs Apple ont un gros défaut : ils sont bien plus chers que les PC Windows. Heureusement, pendant les soldes, leur prix chute considérablement. C'est le cas avec le MacBook Air 15 pouces M2 vendu à seulement 1099 € au lieu de 1479 € sur Amazon !

La sortie récente du MacBook Air 15 pouces M3 est le moment idéal pour faire une excellente affaire sur le modèle précédent. Le MacBook Air 15 pouces M2 offre aujourd'hui encore des caractéristiques intéressantes, et pour ce prix, pourquoi s'en priver ? Normalement en vente à 1479 €, le prix du MacBook Air 15 pouces M2 baisse de quasiment 400 € pour atteindre les 1099 €. Pour un MacBook Air 15 pouces neuf, c’est tout simplement un prix imbattable. Alors ne passez pas à côté de cette offre car les stocks sont limités.

Le MacBook Air 15 pouces M2 est actuellement soldé sur Amazon

Sorti il ya tout juste un an, le MacBook Air 15 pouces M2 2023 a élargi la gamme des MacBook Air avec un écran plus grand de 15,3 pouces. Sa magnifique dalle Liquid Retina offre une résolution de 2880 x 1864 pixels, une luminosité de 500 nits et des bords ultra fins. Comme son nom l’indique, le MacBook Air est à la fois très fin (seulement 1,15 cm d’épaisseur) et léger (1,51 kg). Il est donc facile à transporter, ce qui n’est pas toujours évident pour un modèle 15 pouces puissant.

En parlant de performance, il est équipé de la puce M2 avec un CPU 8 cœurs, un GPU 10 cœurs et 8 Go de mémoire unifiée. Elle allie à la fois puissance de calcul phénoménale et efficience énergétique. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une autonomie colossale de 18 heures. Elle embarque également un espace de stockage de 256 Go.

Ce modèle n’a pas besoin de ventilateur pour fonctionner. Il est donc parfaitement silencieux. Avec sa webcam 1080p et ses 3 micros, il est idéal pour faire des visioconférences. Enfin, malgré sa petite taille, il embarque un système sonore avec 6 hauts parleurs pour un rendu spatialisé.

