Soldes : le SSD interne Samsung 980 Pro de 2 To compatible PS5 passe à prix canon, vite !

Vous souhaitez améliorer la configuration de votre ordinateur ou vous cherchez un SSD pour votre PS5 ? Ce disque dur interne vous permet d’avoir un meilleur espace stockage tout en augmentant les performances de votre appareil. Le Samsung 980 Pro de 2 To passe à 129,99 € au lieu de 199,99 € durant les soldes. Profite-en !

L’achat d’un disque dur interne présente un budget non négligeable. C’est encore plus le cas pour les SSD NVMe PCIe 4.0 qui vous donnent la possibilité de stocker vos données mais aussi d’augmenter les performances de votre ordinateur. Durant les soldes d’été, de nombreux produits high-tech voient leur prix chuter pour notre plus grand bonheur. C’est le cas du Samsung 980 Pro de 2 To qui se retrouve à seulement 129,99 € au lieu de 199,99 € chez la Fnac et Darty.

SAMSUNG 980 PRO : LE PUISSANT SSD INTERNE EST EN PROMOTION POUR LES SOLDES

Le SSD Samsung 980 Pro MZ-V8P2T0BW a la particularité d’être à la fois compatible avec les ordinateurs de bureau et les PC portables grâce à son format compact M.2 2280. Il a été conçu pour offrir des performances élevées, idéales pour du gaming. C'est un modèle capable d’atteindre une vitesse de lecture de 7000 Mo/s et d’écriture de 5100 Mo/s.

Les risques de surchauffe sont balayés grâce à la présence du heat Spreader qui dissipe la chaleur. La 980 PRO est également conçue avec un revêtement en nickel pour améliorer la gestion de la chaleur. Le contrôle thermique est donc efficace, ce qui vous permet d’avoir des performances stables.

La version de 1 To était également en promotion pour les soldes, mais il est maintenant en rupture de stock. Profitez de cette offre pour acheter votre SSD internet de 2 To à un bon prix.

