Soldes été : des écouteurs sans fil étanche avec réduction de bruit à prix mini chez AliExpress

Les soldes d'été continuent chez AliExpress ! Pendant encore quelques jours, vous pouvez par exemple profiter d'une paire d'écouteurs sans fil Bluetooth étanche et avec la réduction de bruit pour moins de 25€. On vous explique tout ci-dessous.

Découvrir l'offre chez AliExpress

Vous n'avez pas encore profité des soldes d'été ? Alors qu'elles se terminent le 24 juillet, c'est le moment ou jamais de faire des bonnes affaires. Chez AliExpress, les prix ont baissé une nouvelle fois et vous pouvez désormais vous procurer de nombreux produits à prix cassé ! Parmi eux, on a trouvé des écouteurs sans fil Bluetooth parfait pour le sport au prix exceptionnel de 24,02€.

Etanche, réduction de bruit, autonomie : des écouteurs parfaits pour les sportifs

Conçus pour vous accompagner dans toutes vos sessions sportives, ces écouteurs proposent des prestations de qualité pour un prix mini. Sur leur fiche technique, on trouve notamment :

La certification IPX6

Une batterie de 650mAh

La charge via USB-C

Des embouts flexibles

Un affichage LED sur le boîtier

Des boutons de contrôles sur chaque écouteur

La réduction active de bruit

Grâce à la réduction de bruit active, ils vous permettent de vous immerger dans tous vos contenus sans être gêné par les bruits extérieurs. Ils sont de plus étanches et peuvent supporter la pluie et la transpiration. En outre, leurs embouts flexibles s'adaptent à toutes les formes d'oreilles et vous assurent un confort et un maintien optimal dans vos oreilles.

Leur batterie de qualité permet jusqu'à 15h d'écoute en une seule charge et 60h d'autonomie au total grâce au boîtier de charge. Celui-ci dispose d'ailleurs d'un affichage LED pour vous indiquer le temps de batterie restant dans vos écouteurs. Précisons finalement qu'ils peuvent se charger entièrement en seulement 2h.

Après plus de 1000 ventes sur le site d'AliExpress, ils recueillent une moyenne de satisfaction de 4,9/5. Difficile de faire mieux. De plus, la livraison est gratuite en France métropolitaine. Alors qu'attendez-vous ?

En savoir plus sur les écouteurs chez AliExpress

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.