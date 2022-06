Soldes été 2022 : 600 € de promotion sur cette TV LG OLED 65 pouces !

Les télévisions OLED sont les modèles les plus chers du marché car ils proposent la meilleure qualité d’image. Il est donc très difficile de se procurer un grand écran OLED sans faire exploser son portefeuille. Heureusement, ce sont les soldes et Rue du commerce nous propose une offre particulièrement intéressante.

Rue du commerce ne rigole pas avec les soldes d’été 2022 et nous sort une promotion très agressive de 40% sur la TV OLED LG 65″ OLED65A1. Elle passe ainsi de 1499 euros à 899 euros, soit une baisse de 600 euros ! Si vous cherchez un téléviseur OLED de 65 pouces, ne ratez pas cette offre !

Dès son lancement, la TV OLED LG 65″ OLED65A1 est sortie à un prix très compétitif pour un modèle de cette taille. Avec sa dalle OLED d’une diagonale de 165 cm, 4K UHD, compatible HDR 10 Pro et Dolby Vision IQ, cette smart TV est parfaite pour regarder un film ou une série TV. Elle bénéficie bien sûr des forces intrinsèques d’une TV OLED comme le contraste infini, une vision plus panoramique et une excellente réactivité de l’écran. Mais elle possède aussi les qualités de son constructeur LG avec une image magnifique et un système d’exploitation performant qui permet une utilisation agréable des fonctions connectées.

Bien évidemment, pour ce prix, il a fallu faire quelques petites concessions. L’absence de port HDMI 2.1 et la dalle 50/60 Hz ne lui permettront pas de faire tourner au mieux les consoles dernière génération. En revanche, pour toutes les autres utilisations (y compris pour les consoles des précédentes générations), cette télévision a toutes les qualités pour vous offrir une expérience premium.

Rue du commerce propose actuellement la TV OLED LG 65″ à 899 euros au lieu de 1499 euros.

