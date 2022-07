Soldes Realme Buds Q2 : petit prix sur les écouteurs sans fil chez Cdiscount

Besoin d'une paire d'écouteurs sans fil pas trop chère ? À l'occasion des soldes d'été, Cdiscount propose les Realme Buds Q2 avec réduction de bruit à moins de 15 euros seulement. Une bonne affaire à saisir au plus vite dans la limite des stocks disponibles !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan associé à la 3ème démarque des soldes Cdiscount été 2022, le site e-commerce français effectue une belle offre sur l'achat d'une paire d'écouteurs de la marque Realme.

Proposés à 25,99 euros avant le début de l'édition 2022 des soldes d'été, les écouteurs sans fil Realme Buds Q2 sont vendus dans un coloris noir par le site Cdiscount au tarif de 14,99 euros ; ce qui correspond à une réduction de 11 euros. Pour information, des frais de port à hauteur de 2,99 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison en point relais puisque le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achats. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.

Sortis au printemps 2021, les Realme Buds Q2 sont des écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit qui disposent de l'indice d'étanchéité IPX4 et d'une autonomie totale de 20 heures grâce au boîtier de charge sans fil fourni. D'ailleurs, un temps de chargement de 10 minutes permet d'avoir une autonomie supplémentaire de 2 heures. Compatible avec le Bluetooth 5.0, la paire d'écouteurs peut être reliée en sans-fil avec un smartphone ou une tablette et ce, avec une portée sans fil de 10 mètres. Enfin, les Buds Q2 de Realme sont livrés avec un câble de charge et trois paires de coussinets d'oreille (S, M, L).