Profitez de l'édition 2025 des soldes d'hiver pour vous offrir un aspirateur balai Dyson performant. Actuellement, le V15 Detect Absolute du constructeur britannique fait l'objet d'une superbe offre à saisir sur le site Rakuten, grâce au vendeur français Boulanger.

Jusqu'à ce dimanche 12 janvier inclus, lors des soldes d'hiver 2025, le V15 Detect Absolute bénéficie d'une double réduction sur le site Rakuten, depuis la boutique officielle Boulanger. Affiché au prix conseillé de 799 euros, l'aspirateur balai de la marque Dyson voit son tarif diminuer à 569 euros. La remise de 230 euros se fait grâce à une première réduction de 200 euros de la part de Rakuten et à une deuxième réduction de 30 euros avec le coupon BLANC30.

À titre d'information, le code promotionnel doit être saisi manuellement lors de l'étape de la commande et l'achat donne droit à un bonus tarifaire de 56,90 euros si vous êtes membre du ClubR Rakuten. En prenant en compte le cashback, le produit revient alors à 512,10 euros.

Pour rappel, le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur balai doté d'un moteur Hyperdymium qui délivre une puissance d'aspiration allant jusqu'à 125 000 tours par minute. L'appareil embarque un nettoyage rapide et efficace sur tous types de sol, des parquets les plus fragiles aux moquettes les plus épaisses. On trouve également une batterie rechargeable permettant une utilisation optimale jusqu'à 60 minutes, un écran LCD donnant une vision en direct de l'autonomie, et trois modes d'aspiration (Eco, Auto et Boost).

Pour terminer, le V15 Detect Absolute est fourni avec un accessoire combiné, un long suceur, une station murale de chargement et de rangement, une brosse motorisée digitale Motorbar, une brosse Optic Fluffy avec lumière intégrée et un chargeur.