Soldes Dji Mini 3 avec radiocommande : le prix du drone tombe sous la barre des 300 € !

Pour les soldes d'été 2024, le drone DJI Mini 3 est à un très bon prix chez Darty et Boulanger (via Rakuten). Son prix vient de tomber sous la barre des 300 € au lieu des 469 € habituellement demandés.

BON PLAN DJI MINI 3 + RADIOCOMMANDE STANDARD

BON PLAN DJI MINI 3 + RADIOCOMMANDE-ÉCRAN

Les soldes d'été ont démarré ce mercredi 26 juin 2024 pour une durée de quatre semaines. Boulanger et Darty en profitent pour baisser le prix de l'un des drones les plus appréciés du marché via le site Rakuten. Le DJI Mini 3 y est en effet affiché à 299 € au lieu de 469 €. Le prix affiché est de 329 €, mais vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 30 € avec le code RAKUTEN30.

Notez que cette promo porte sur le pack incluant la télécommande (sans écran) du drone. C'est le meilleur prix que vous trouverez en ce moment pour le DJI DJI Mini 3. Si vous préférez la version de la radiocommande disposant d'un écran, celle-ci est proposée dans un autre pack avec le drone au prix de 409 € au lieu de 629 €, toujours chez Darty, via Rakuten avec le même code promo.

Populaire pour son rapport qualité-prix, le Dji Mini 3 est un modèle léger et abordable. Il ne pèse que 250 grammes et permet de filmer en 4K/30 ips HDR. Ce drone offre une autonomie d'une quarantaine de minutes, ce qui convient largement pour réaliser des plans aériens sur une bonne distance.

La transmission vidéo couvre un rayon de 10 km à l'horizontale et de 4 km en altitude. Les prises de vues reposent sur un capteur 1/1,3 pouce de 12 MP qui est efficace de jour comme de nuit.