Soldes : Boulanger baisse le prix du Samsung Galaxy S25 avec des Buds 3 inclus

Boulanger vous permet de profiter d'une baisse de prix sur le smartphone Samsung et offre, par cette occasion, des Galaxy Buds 3.

Pour ce nouveau bon plan dédié aux soldes d'été chez Boulanger, le site marchand français vous permet de bénéficier d'une double réduction sur un pack Samsung. Jusqu'au lundi 30 juin 2025, le smartphone Galaxy S25 accompagné des écouteurs Galaxy Buds 3 est à 679,99 euros au lieu de 851,99 euros. Le prix réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 102 euros de la part de Boulanger et par l'intermédiaire d'une deuxième remise de 70 euros lorsque le pack est ajouté au panier.

Profitez d'une double réduction sur le pack Samsung Galaxy S25 + Galaxy Buds 3 pour les soldes

Lancé en même temps que les S25+ et S25 Ultra, le Galaxy S25 possède un écran Dynamic AMOLED 2x Infinity-O de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz, une densité à 418 ppp et un verre Gorilla Glass Victus 2. Le smartphone Samsung embarque également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 15 lié à une surcouche One UI 7.

Les amateurs de belles photographies auront l'occasion de retrouver un triple capteur de 50 MP (Dual Pixel, OIS, ouverture f/1.8, 85°) + 12 MP (grand angle 120°, ouverture f/2.2) + 10 MP (téléobjectif, OIS, zoom optique x3, zoom digital x10, ouverture f/2.4, 36°) et une caméra frontale de 12 MP (ouverture f/2.2, autofocus, 80°). Pour terminer, la connectivité du smartphone comprend la 5G LTE, le NFC, le Bluetooth 5.4, le GPS, le Wi-Fi 7, un lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type C.