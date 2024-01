Apple prépare de nouveaux Mac Studio et Mac Pro surpuissants pour 2024

Bonne nouvelle pour les fans d’Apple, le géant américain se prépare à lancer des ordinateurs encore plus puissants en 2024, qui se déclineront dans deux versions différentes : un Mac Pro et un Mac Studio.

Apple serait en train de développer un nouveau Mac Studio et un Mac Pro qui seront alimentés par la puce M3 Ultra, une quatrième variante de la puce M3 qui n'a pas encore été annoncée. Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui délivre toujours des informations très fiables, la puce M3 Ultra aura deux fois plus de cœurs de CPU et de GPU que la puce M3 Max, qui est actuellement la puce la plus puissante de la gamme d’Apple.

La puce M3 Ultra devrait avoir 32 cœurs de CPU et 80 cœurs de GPU, ce qui en fait une bête pour les charges de travail professionnelles telles que l'édition vidéo, le rendu 3D et l'apprentissage automatique.

Que sait-on des prochains Mac Studio et Mac Pro ?

Gurman affirme que le nouveau Mac Studio, un ordinateur de bureau compact haut de gamme, sera lancé au second semestre 2024 avec la puce M3 Ultra. Il affirme également qu'Apple mettra à jour le Mac Pro, son ordinateur modulaire, avec la même puce, contrairement à certaines rumeurs qui laissaient entendre qu'Apple pourrait abandonner le Mac Pro après seulement un an.

La puce M3 Ultra sera le successeur de la puce M2 Ultra, qui a fait ses débuts en 2023. Celle-ci équipe les modèles Mac Studio et Mac Pro actuels, qui ont été dévoilés lors de la conférence WWDC en juin 2023. La puce M2 Ultra possède 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU, la moitié de ce que proposera la nouvelle génération.

Gurman mentionne également qu'Apple travaille sur d'autres appareils qui utiliseront la puce M3, comme le MacBook Air M3. Cependant, il exprime également quelques doutes sur les perspectives du Mac pour 2024, en déclarant que la feuille de route du Mac semble “par ailleurs en demi-teinte”. Il laisse entendre qu'Apple pourrait avoir du mal à relancer les ventes de Mac, qui sont restées à la traîne par rapport à ses autres produits tels que l'iPhone et l'iPad. On sait d’ailleurs que le géant américain plancherait aussi sur un nouveau MacBook « low-cost » pour élargir son catalogue.