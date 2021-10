Mi 11 Lite 5G : le smartphone Xiaomi atteint un prix complètement FOU chez Orange !

N'attendez pas le prochain Black Friday ou les prochaines fêtes de fin d'année pour vous procurer le Mi 11 Lite. Pendant une durée très limitée, le smartphone Xiaomi est à un prix complètement FOU chez Orange.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les smartphones 5G sont à l'honneur sur la boutique en ligne Orange. Après le OPPO Find X3 Neo, c'est au tour d'un téléphone d'une autre marque chinoise de faire l'objet d'une très bonne offre sur le site du numéro 1 des télécoms.

Dans le cadre de son opération Cinq jours 5G prenant fin le lundi 11 octobre 2021, Orange propose à ses clients actuels ou à ses nouveaux membres d'acquérir le Mi 11 Lite à prix très réduit. Au cours de la durée limitée, le smartphone Xiaomi disponible dans un coloris noir ou vert est vendu au tarif de 319 euros au lieu de 399 euros ; soit une remise immédiate de 80 euros de la part de l'opérateur. Le téléphone en question est éligible à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 7 novembre prochain et à un bonus de 100 euros en cas de reprise d'un ancien smartphone. De plus, une économie supplémentaire est possible grâce à la valeur de l'ancien téléphone estimée par Orange. Par exemple, le prix de rachat d'un euro minimal d'un ancien téléphone associé au bonus de reprise de 100 euros pour l'achat d'un nouveau smartphone permet de faire 101 euros d'économies. En cumulant l'ensemble des offres promotionnelles, le Xiaomi Mi 11 Lite atteint donc un prix de revient maximal de 168 euros seulement.

Pour en revenir au Mi 11 Lite de Xiaomi, il s'agit d'un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 780, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4250 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, celle-ci est composée d'un triple capteur de 64 + 8 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.