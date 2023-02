Smartphone 5G à moins de 300 € : belle offre à saisir sur le très bon Xiaomi 11T

Un smartphone 5G de la marque Xiaomi passe sous la barre des 300 euros sur les boutiques en ligne RED by SFR et SFR. Pendant une durée limitée, le Xiaomi 11T est proposé à exactement 299 euros grâce à une belle réduction.

Même si l'édition 2023 des soldes d'hiver a pris fin le 7 février dernier, les bons plans continuent avec ce nouveau deal en provenance de RED by SFR et de SFR.

Jusqu'au lundi 27 février prochain, le Xiaomi 11T disponible dans un coloris noir est proposé sans forfait mobile au prix de 299 euros au lieu de 499 euros. La remise de 200 euros est effectuée automatiquement par les deux opérateurs.

Dévoilé en même temps que le modèle Pro, le Xiaomi 11T est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 120W et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Pour l'APN, on retrouve un capteur principal de 108 + 8 + 5 MP et une caméra frontale de 16 MP.