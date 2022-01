94% des 15-29 ans ont un smartphone en 2021 d’après l’INSEE

L'INSEE vient de publier une nouvelle étude sur l'équipement en smartphone des Français. Selon les statistiques de l'institution, 94% des 15-29 ans sont équipés d'un smartphone dans l'Hexagone. Bien évidemment, ce chiffre diminue avec l'âge, mais également avec d'autres facteurs comme le niveau de vie, ou encore la localisation (en zone urbaine ou rurale).

Alors que le cabinet américain AppAnnie a assuré à travers une étude que nous passons plus de 4h par jour sur nos smartphones, l'INSEE vient de publier une nouvelle série de rapports sur le sujet. Plus précisément, sur l'équipement en smartphone des Français. En premier lieu, on apprend ainsi que la population est particulièrement bien équipée : en 2021, plus de 95% des personnes âgées de 15 ans et plus ont déclaré posséder un smartphone : 77% possède un smartphone, tandis que 21% sont propriétaires d'un feature phone ou un autre appareil.

Concernant la ligne fixe, 77% des Français en possède une dans leur foyer. De fait, l'INSEE constate que 99% de la population française est équipée d'un téléphone, que ce soit un mobile ou un fixe. Cela sous-entend que la quasi-totalité des Français sont donc joignables. Notez toutefois que ces données diffèrent grandement selon plusieurs facteurs :

Le taux d'équipement en smartphone croît drastiquement en unité urbaine. Ainsi à Paris, le taux passe à 86% (contre 70% en hors unité urbaine)

Le taux d'équipement varie aussi entre les DOM-TOM et la Métropole. Dans les territoires et départements d'outre-mer, le taux d'équipement en smartphone passe à 67% (contre 77%)

À lire également : Les Français achètent leur smartphone à un prix moyen de 420 euros

Les jeunes et les plus diplômés restent les mieux équipés

Si une grande majorité de Français est donc propriétaire d'un téléphone mobile, d'une ligne fixe ou d'une connexion internet, cette étude rappelle tout de même que 7% de la population n'a rien de tout ça. Autre facteur déterminant dans la part d'équipement en smartphones des Français : l'âge et le niveau de diplôme.

Sans surprise, les jeunes entre 15 et 29 ans représentent la tranche d'âge la mieux équipée (99% sont propriétaires d'un mobile) tandis que les 75 ans et plus sont 80% à posséder un téléphone mobile et 36% seulement un smartphone. Concernant le niveau d'études, le taux d'équipement en téléphonie mobile varie de la manière suivante :

87% parmi les non-diplômés

96% parmi les détenteurs d'un diplôme inférieur

98% dès le niveau du baccalauréat

Concernant le taux d'équipement en smartphone, les écarts se veulent bien plus importants. En effet, le pourcentage oscille entre 53 et 92% entre les moins et les plus diplômés. Concluons sur un dernier chiffre lourd de sens : une personne sur cinq filtre ou refuse systématiquement les appels. Comme quoi, avoir un smartphone ne signifie pas forcément qu'on est disponible H24 7 jours sur 7 jours.