Smartphones : nous passons plus de 4h par jour sur nos applis, cette étude le prouve

4,8 heures par jour. C'est le temps que nous passons en moyenne sur nos smartphones dans les pays développés, si l'on en croit la dernière étude du cabinet américain réputé AppAnnie. Il s'agit d'une augmentation de 30% par rapport aux chiffres enregistrés en 2019.

4,8 heures par jour. Voilà en moyenne le temps que nous passons sur nos smartphones chaque journée. C'est tout en cas ce que révèle la dernière étude édifiante du cabinet d'analyses réputé AppAnnie. Dans son rapport intitulé “The State of Mobile in 2022: How To Succeed in a Mobile First World As Consumers Spend 3,8 Trillion Hours on Mobile Devices” (oui c'est long), AppAnnie révèle à quel point nous sommes accros à nos smartphones.

Une tendance qui s'aggrave d'ailleurs d'année en année, puisque cette moyenne enregistrée par AppAnnie est supérieure de 30% par rapport au temps passé sur nos smartphones enregistré en 2019. En 2020, cette moyenne était déjà passée à 4h par jour. Notez qu'elle a été calculée en compilant les données issues de dix marchés, parmi l'Inde, la Turquie, les États-Unis, le Japon, le Mexique, Singapour ou encore le Canada.

Concernant le Brésil, l'Indonésie et la Corée du Sud, cette durée moyenne passée sur nos écrans dépasse amplement les 5h par jour. Chiffre encore plus parlant, sept minutes sur dix sont passées sur des applications sociales, photo et vidéo, comme TikTok par exemple. Le réseau social chinois est d'ailleurs le numéro un, comme le révélait AppAnnie dans une autre étude parue en septembre 2021.

YouTube reste l'appli vidéo la plus téléchargée au monde

Concernant les autres données présentées par le rapport, on apprend sans surprise que YouTube reste l'application de streaming vidéo la plus téléchargée dans le monde, avec plus d'un million de téléchargements dans 60 pays différents depuis le début 2022. Netflix arrive en seconde position dans plusieurs régions.

L'économie du mobile se porte plutôt bien, avec deux millions de nouvelles applications et jeux lancés en 2021, tandis qu'on dénombre une augmentation de 20% du nombre d'applis engrangeant plus de 100 millions de dollars par an. D'ailleurs, AppAnnie affirme que les boutiques d'application comme le Google Play Store et l'App Store ont encaissé pas moins de 320 000 dollars par minute en 2021 ! Les dépenses dans les jeux mobiles n'ont jamais été aussi hautes, avec pas moins de 116 milliards de dollars investis par les joueurs l'an passé. Quant aux publicités dans les applis, elles ont rapporté 295 milliards de dollars en 2021.

Source : BBC