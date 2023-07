LetMeSpy piraté, une prime d’aides à l’achat pour les motards, c’est le récap’ de la semaine

Un logiciel de surveillance hacké, 6000 d’aides à l’achat pour les deux-roues, une IA capable de tenir la conversation aux arnaqueurs par téléphone, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous met en garde contre les services IPTV illégitimes, dont de nombreux pirates se servent pour voler vos informations bancaires. Alors que le gouvernement augmente les aides à l’achat d’une nouvelle moto, un rapport révèle que les véhicules électriques sont victimes de beaucoup plus de problèmes techniques que les voitures thermiques et des chercheurs créé une IA pour se venger des arnaqueurs par téléphone.

Apate : une IA pour se venger des arnaqueurs téléphoniques

C’est à Sidney, au sein de l’université de Macquarie, que des chercheurs ont décidé de se venger des nombreux arnaqueurs par téléphone. En effet, les scientifiques ont créé une nouvelle IA, baptisée Apate, capable de répondre aux questions des arnaqueurs pendant 5 minutes en moyenne. Le but de ce nouveau chatbot est donc de faire perdre du temps aux escrocs et de limiter le nombre d’arnaques réussies.

De nombreuses données personnelles en danger suite au piratage de LetMeSpy

C’est le 21 juin dernier que le logiciel de surveillance LetMeSpy a été piraté. Selon les chercheurs en cybersécurité, les hackers se seraient emparés des identifiants de 13 000 clients, et le nombre total de victimes s’élève à 26 000 personnes. Les données personnelles de ces utilisateurs sont donc en danger et pourraient être revendues sur le dark web.

Un rapport révèle que les voitures électriques ne sont pas aussi fiables que les thermiques

Le dernier rapport de J.D Power a récemment révélé que les voitures électriques étaient beaucoup moins fiables que leurs homologues thermiques. En effet, les problèmes techniques sont beaucoup plus nombreux, tant au niveau mécanique qu’électronique. Les modèles électriques sont également, bien sûr, plus susceptibles de tomber en panne.

La prime à la conversion pour les deux roues électriques passe de 1100€ à 6000€

Alors que le contrôle technique des deux-roues, qui sera imposé à tous les motards d’ici 2024, fait grincer des dents, le gouvernement semble vouloir limiter les tensions avec une augmentation considérable de l’aide à l’achat d’un nouveau deux-roues. En effet, certains foyers pourront bénéficier d’une prime à la conversion de 6000€.

Méfiez-vous des services IPTV illégitimes

Une étude publiée par l’association DCA (Digital Citizens Alliance) révèle que les services IPTV illégitimes mettent en danger les données personnelles de leurs utilisateurs, mais également leurs comptes en banque. Si tous les services IPTV illégaux ne sont pas concernés, certains d’entre eux sont utilisés par des pirates qui récupèrent les données bancaires de leurs victimes pour effectuer des achats frauduleux.

Nos tests de la semaine

Asus Zenfone 10 : un smartphone haut de gamme compact

Asus propose ici un smartphone très pratique, grâce à son petit format. On adore son autonomie en jeu, sa belle puissance, son excellente expérience audio et vous ne serez pas déçus par vos clichés, notamment vos selfies. Attention, le Zenfone 10 a malgré tout quelques défauts, notamment au niveau de la luminosité qui reste trop faible en plein jour et du côté de la recharge qui n’est pas très rapide.

Cybertek Inferno : 4,5/5 pour ce puissant PC fixe

Si vous cherchez un PC fixe au très bon rapport qualité/prix, le Cybertek Inferno est fait pour vous. C’est un ordinateur puissant et d’excellente facture qui saura vous séduire grâce à ses configurations performantes et son montage soigné. Le fait de pouvoir personnaliser sa machine et également un plus, même si la personnalisation est limitée. Seul bémol, c’est un PC un peu bruyant.

