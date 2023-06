La NASA veut exploiter les ressources de la Lune d’ici 2032

L'agence spatiale américaine NASA a l'ambition d'exploiter les ressources de la lune au cours de la prochaine décennie, avec pour objectif d'en extraire le sol d'ici à 2032. Voici ce que l’on sait de ce projet.

La NASA, l'agence spatiale américaine, s'apprête à lancer des opérations d'exploitation minière sur la Lune au cours de la prochaine décennie, dans le but d'en extraire des ressources d'ici à 2032, selon un rapport du Guardian. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ambitieuse mission Artemis de la NASA, qui vise à renvoyer des humains sur la lune d'ici 2025, marquant ainsi le premier alunissage depuis la mission Apollo 17 en 1972.

Dans le cadre de ses projets d'exploitation minière de la Lune, la NASA a l'intention d'envoyer une foreuse d'essai dans l'espace dans le but de récolter le sol lunaire et d'établir une usine de traitement à la surface de la Lune. L'objectif est de mieux comprendre les ressources lunaires et d'atténuer les risques liés aux investissements extérieurs, ouvrant ainsi la voie à un développement et à une production potentiels, a annoncé Gerald Sanders, spécialiste des fusées au Centre spatial Johnson de la NASA.

La NASA veut miner des ressources sur la Lune

Selon Reuters, les principaux clients des ressources lunaires devraient être des sociétés de fusées commerciales, qui pourraient utiliser la surface de la Lune pour obtenir du carburant ou de l'oxygène. En 2015, la NASA explorait déjà le potentiel d’une “ruée vers l'or lunaire”. L'eau, l'hélium et les métaux des terres rares ont été présentés comme des éléments essentiels présents sur la Lune. L'eau, en particulier, peut être convertie en carburant pour fusées, tandis que l'hélium est prometteur pour les progrès des technologies énergétiques. Les métaux des terres rares, tels que le scandium et l'yttrium, qui sont abondants dans les roches lunaires, pourraient stimuler considérablement le secteur de l'électronique.

La NASA a également fourni une statistique stupéfiante, soulignant l'immensité des ressources lunaires. En exploitant une seule tonne métrique par jour, il faudrait environ 220 millions d'années pour épuiser seulement 1 % de la masse de la Lune.

Quoi qu’il en soit, la NASA considère la mission Artemis comme un tremplin vers la conquête de Mars. Le projet lunaire vise également à établir une présence humaine à long terme sur la Lune, et l’exploitation minière de notre satellite naturel pourrait permettre de ravitailler des fusées en carburant avant un voyage bien plus long.