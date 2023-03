Galaxy S22 : le smartphone Samsung revient à 489 € chez Orange et Sosh

Chez Orange et Sosh, le Samsung Galaxy S22 peut être obtenu à 489 euros grâce à l'accumulation d'une remise immédiate, d'un bonus de reprise et d'une offre de remboursement. Toutes les informations de ce nouveau deal consacré au domaine de la téléphonie sont à consulter dans la suite de l'article.

De même que l'offre sur le Google Pixel 7, le Samsung Galaxy S22 fait l'objet d'un bon plan intéressant à saisir chez Orange et Sosh. Jusqu'au mercredi 29 mars 2023, le smartphone de la marque coréenne est vendu par les deux boutiques en ligne au prix de 639 euros au lieu de 859 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 220 euros de la part d'Orange et de Sosh.

En plus de cette remise, le Galaxy S22 proposé dans sa version 128 Go et dans un coloris noir ou violet est éligible à un bonus de reprise de 50 euros à valoir en boutique Orange. Mais ce n'est pas tout ! Il est aussi possible de bénéficier d'une ODR de 100 euros sur le produit Samsung (voir conditions). Au total, le Samsung Galaxy S22 revient au prix de 489 euros.

Dévoilé en même temps que les modèles S22+ et S22 Ultra, le S22 de la gamme Galaxy est doté d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur Exynos 2200 Octo-Core, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 3700 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation Android 12 associé à une surcouche Samsung One UI.

Quant à l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 10 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour la connectique, le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), le lecteur d'empreinte sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type-C sont de la partie. Pour savoir plus sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy S22.