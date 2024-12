Le Redmi Note 13 Pro devient très abordable après le Black Friday. Sur le store officiel de Xiaomi, le smartphone de la marque chinoise peut être obtenu à partir de 221,90 euros grâce à un cumul de réductions.

L'édition 2024 du Black Friday a pris fin le lundi 2 décembre dernier, lors du Cyber Monday. Après l'événement commercial, le store officiel de Xiaomi ne perd pas de temps et propose déjà des promotions en prévision des prochaines fêtes de fin d'année.

Dans sa boutique française, la marque chinoise propose à ses clients de s'offrir le Redmi Note 13 Pro aux prix respectifs de 221,90 euros pour la version 8/256 Go (au lieu de 351,90 euros) et de 251,90 euros pour le modèle 12/512 Go (au lieu de 401,90 euros). À titre d'information, les tarifs indiqués sont obtenus lorsque le produit est ajouté au panier et les offres promotionnelles concernent les trois coloris de l'appareil.

Issu de la gamme Redmi Note 13, le Redmi Note 13 Pro lié à l'offre Xiaomi et compatible avec la 4G possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels. Le téléphone du constructeur chinois est équipé d'un processeur MediaTek Helio G99-Ultra, d'une mémoire vive de 8 ou 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go ou 512 Go, du système d'exploitation MIUI 14 et d'une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge turbo 67 W.

Quant à l'APN, on retrouve un objectif principal de 200 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un objectif frontal de 16 MP. De son côté, la partie connectivité est constituée d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, du déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA, du NFC, du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du GPS et d'un port USB-C.