Le smartphone Honor Magic 7 Pro est en forte promotion chez Boulanger

Un smartphone de la marque Honor fait l'objet d'une belle offre promotionnelle sur le site Boulanger. En ce moment, le Magic 7 Pro bénéficie d'une jolie réduction de 450 euros par rapport à son prix d'origine.

Deux mois après son lancement en France, le Honor Magic 7 Pro devient moins cher. Affiché au prix conseillé de 1299 euros sur le site officiel de la marque, le smartphone proposé en deux coloris au choix est à 849,99 euros chez Boulanger. Pour information, le tarif réduit est obtenu lorsque le produit est ajouté lors de l'étape du panier. En passant commande sur le site e-commerce français, vous faites donc une économie de 450 euros.

Officialisé par Honor au début de l'année 2025, le Magic 7 Pro est un smartphone qui dispose d'un écran tactile AMOLED de 6,8 pouces avec une définition en Full HD+ de 1280 x 2800 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Fonctionnant sous le système Android 15 avec une surcouche MagicOS 9.0, le téléphone embarque également un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage non extensible de 512 Go et une batterie de 5270 mAh compatible avec la charge rapide sans fil à 80W.

Concernant la partie APN du smartphone, on peut trouver un triple capteur arrière de 50 MP (f/1.4) + 200 MP (f/2.6) + 50 MP (f/2.0) et une caméra frontale de 50 MP (f/2.0). Enfin, la connectivité du Magic 7 Pro est constituée du Bluetooth 5.4, du NFC, du GPS, du Wi-Fi 7, d'un port USB Type-C, d'un lecteur d'empreintes digitales et de la reconnaissance faciale. Plus d'informations sur notre article consacré au test du Honor Magic 7 Pro.