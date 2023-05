HONOR Magic 5 Pro : le smartphone est 200 € moins cher grâce à ce bon plan Boulanger

Le HONOR Magic 5 Pro est en promotion chez Boulanger. Grâce à une réduction de 200 euros, le smartphone 5G passe sous la barre des 810 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan téléphonie sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction le site Boulanger où il est possible de profiter d'une offre intéressante sur le HONOR Magic 5 Pro. Disponible dans un coloris noir, le smartphone de la marque asiatique est vendu au prix de 809 euros au lieu de 1009 euros. Afin d'obtenir la réduction de 200 euros, il suffit tout simplement d'ajouter le téléphone dans le panier.

Successeur du Magic 4 Pro, le Magic 5 Pro de HONOR est doté d'un écran OLED LTPO de 6,81 pouces avec une définition de 1312 x 2848 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone compatible 5G est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'une batterie de 5100 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13 avec une surcouche Magic OS 7.1.

Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 50 + 50 MP et un capteur frontal de 12 MP. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du HONOR Magic 5 Pro.