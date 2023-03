iPhone 14 Pro : le smartphone Apple est 200 € moins cher (offre limitée)

Si vous avez un budget assez conséquent pour acquérir l'iPhone 14 Pro, sachez que le smartphone Apple est 200 euros moins cher à l'occasion d'une offre à durée limitée sur les boutiques en ligne Orange et Sosh.

Après le Google Pixel 7 à moins de 480 euros et le Samsung Galaxy S22 à prix réduit, c'est au tour d'un smartphone de la marque Apple d'être mis en avant chez Orange et Sosh.

Jusqu'au 29 mars 2023, l'iPhone 14 Pro est proposé dans sa version 128 Go au prix de 1179 euros (au lieu de 1279 euros) et dans son modèle 256 Go au tarif de 1309 euros (au lieu de 1409 euros) grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part des deux opérateurs téléphoniques. Pour information, le smartphone de la marque à la pomme est éligible à un bonus de reprise de 100 euros, à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange. Au total, les deux modèles de l'iPhone 14 Pro sont donc respectivement aux prix de revient de 1079 euros et de 1209 euros.

Sorti en septembre 2022, l'iPhone 14 Pro d'Apple embarque un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, le processeur A16 Bionic, une batterie avec la recharge sans fil MagSafe et Qi, le système d'exploitation mobile iOS 16, un triple capteur principal de 48 + 12 + 12 MP, un capteur frontal de 12 MP, le Wi-Fi 6 ou bien encore le Bluetooth 5.3.