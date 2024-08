Smart passe au gros SUV familial avec le Smart #5, un futur concurrent au Tesla Model Y

Avec le Smart #5, la marque chinoise tire un trait sur son identité. Les modèles compacts sont maintenant de l'histoire ancienne, en témoigne ce nouveau SUV électrique familial, pensé pour se frotter directement aux ténors du genre comme la Tesla Model Y et le Peugeot e-5008.

Depuis son rachat par le géant chinois Geely, Smart a progressivement opéré sa mue. Pour cause, les derniers modèles lancés par le constructeur ont marqué une rupture nette avec l'identité de la marque. Connue pour ses voitures ultra compactes, Smart a rapidement abandonné ce concept pour passer au format à la mode depuis quelques années, soit les SUV.

En 2023, nous avons ainsi pu découvrir le Smart #1, un SUV compact doté d'une belle puissance de 272 chevaux. Puis en 2024, la gamme a été complétée avec l'arrivée de la Smart #3, un autre SUV aux lignes plus imposantes. Dans notre essai complet, nous avions d'ailleurs salué les performances et le comportement dynamique du véhicule, ainsi que ses équipements de série. Néanmoins, la formule n'était pas parfaite, à commencer par sa consommation sur autoroute trop élevée à nos yeux.

Et en ce jeudi 29 août 2024, Smart vient de présenter officiellement son dernier né dans la gamme : le Smart #5. Avec cette nouvelle itération, le gabarit est encore plus important, avec 4,70 m de longueur et un empattement de 2,90 m ! Une ligne presque aussi imposante que celle d'une Tesla Model Y ou un Peugeot e-5008.

Le Smart #5, un SUV imposant pour les baroudeurs

Néanmoins, le Smart #5 marque une rupture assez nette en terme de design avec les deux précédents modèles. En témoigne ce style assez cubique et symétrique, bien loin des rondeurs et des courbes des Smart #1 et #3. En outre, les nouveaux optiques reliés par une bande lumineuse, les surfaces vitrées quasiment opaques et la silhouette anguleuse contribuent à lui donner cette identité de véhicule pour les baroudeurs.

Smart entend d'ailleurs séduire les amateurs du grand air, avec une seconde version dotée d'une grande galerie de toit, de rangements supplémentaires sur les custodes et de marchepieds. Le constructeur précise qu'il sera également possible d'aménager l'habitacle pour le transformer en espace de couchage. Ajoutons que les deux versions proposeront au total 34 compartiments de rangement, un coffre pouvant aller jusqu'à 1530 litres (une fois les banquettes abaissées) et un frunk à l'avant de 72 litres.

Un habitacle tourné vers la technologie

Parlons de l'intérieur justement. Avec le Smart #5, la course aux écrans toujours plus grands continue. L'engin embarque une instrumentation numérique de 10,3 pouces, combiné à un affichage tête haute de 25,6 pouces. Mais surtout (et c'est ici que l'on voit l'influence de Mercedes et son Hyperscreen), le SUV dispose de deux grandes dalles AMOLED 2,5K de 13 pouces en enfilade.

Le Smart 5# se met également à l'IA, avec un assistant vocal intégré pour répondre aux questions du conducteur et des passagers. Grâce à lui, l'utilisateur peut également contrôler certaines fonctions clés par la voix, comme :

les appels téléphoniques

les messages

la musique et les médias

la climatisation

la navigation

les paramètres personnels

le contrôle du véhicule

l'intégralité des fonctions Internet

Qui des moteurs et des batteries ?

Côté technique, la Smart #5 profite de la plateforme 800V développée par Geely pour abriter une batterie généreuse de 100 kWh. Le constructeur promet ainsi 740 km d'autonomie en cycle chinois CLTC, soit environ 600 km en cycle WLTP. Le SUV bénéficie également d'une fonction de supercharge 4C, qui lui permet de passer de 10 à 80% en 15 minutes seulement. Et si l'on sait que le Smart #5 se déclinera en deux versions (Propulsion et 4 roues motrices), nous n'avons pas encore d'informations officielles sur les moteurs.

Concernant enfin la date de sortie, le Smart #5 serait attendu en Europe pour le premier trimestre 2025. Etant fabriqué en Chine, il ne devrait pas être éligible au bonus écologique français. Quant au prix, il faudra malheureusement patienter quelques mois pour en savoir plus.