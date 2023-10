Smart 3 : voici à quoi ressemble “en vrai” le premier SUV Coupé de la marque prévu pour 2024

Après la #1 qui arrive enfin en concession, Smart, la marque désormais germano-chinoise, agrandit encore ses modèles avec le Smart 3, un SUV Coupé compact. Un modèle que nous avons pu découvrir au salon de l'auto de Lyon.

Après son dévoilement au salon de Shanghai au printemps 2023, la Smart #3 a fait sa première française au Salon automobile de Lyon. Cette compacte (4,40 mètres de long, soit 13 de plus que la Smart #1) dessinée par Mercedes, mais cachant dans ses dessous les solutions techniques de la plateforme SEA (pour Sustainable Experience Architecture) du groupe Geely (Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus…) est le premier SUV Coupé de la marque.

De la puissance. Beaucoup.

Si elle n’arrivera sur nos routes que l’an prochain et que la marque a pour le moment gardé secrets nombreux détails la concernant, on connaît d’ores et déjà certaines de ses caractéristiques principales. Pour les moteurs, on vise les puissances de 200 et 314 kW, que l’on retrouve également sur la Zeekr X et dont nous publierons bientôt l’essai complet. Dans le même ordre d’idée, le chargeur AC embarqué acceptera 22 kW, les charges rapides devraient se faire jusqu’à 150 kW et on peut s’attendre à ce que la batterie n’ait pas une capacité inférieure à 66 kWh, pour une autonomie oscillant entre 400 et 450 km.

A l’intérieur, la planche de bord est architecturée autour d’un grand écran central de 12,8 pouces orienté en mode paysage et doté de l’assistant connecté Fox (le renard, en anglais. Tel que nous avons pu évaluer son clone chez Zeekr, il semble en mesure d’interpréter de nombreuses commandes en langage naturel (ouvre la fenêtre arrière droite…) et agir sur de nombreux équipements de bord.

Un grand toit vitré apportera une luminosité intéressante dans l’habitacle, lequel devrait offrir un bel espace aux passagers puisque l’empattement est qualifié de « allongé » (par rapport à la Smart #1). Le système multimédia sera complété par un ensemble audio à 13 haut-parleurs signé Beats Audio. Un choix «typé « jeune » qui colle a priori plutôt bien avec les couleurs piquantes qui composeront le nuancier de ses livrées, notamment le Orange Photon métallisé ici exposé.

Reste à savoir si, après le retard à l’allumage de la Smart #1 – conçue également sur cette plateforme SEA partagée avec Volvo (EX30), Polestar ou encore Zeekr, la marque parviendra à tenir son objectif de commercialisation, fixé pour le moment à « début 2024 ». Quant au prix, il n’est pas non plus connu, mais on peut l’imaginer quelque part entre les 40 000 euros demandés pour une #1 et les 45 000 euros d’une Zeekr X d’entrée de gamme.