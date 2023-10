Kia EV9 : la recharge sera encore plus rapide grâce à la technologie Plug & Charge

Kia vient d’annoncer via un communiqué de presse que sa prochaine voiture électrique EV9 embarquera la technologie Plug & Charge. Celle-ci permettra au conducteur de recharger le véhicule directement en le branchant à une borne, sans avoir à présenter son badge à la borne. La technologie sera compatible avec les bornes Ionity et BP.

Depuis quelques années, la technologie Plug & Charge refait parler d’elle, notamment grâce à leur arrivée sur le réseau Ionity. Alors que les Superchargeurs de Tesla en font profiter leur client depuis plus de 10 ans maintenant, les autres automobilistes peuvent enfin découvrir le plaisir de se rendre à une borne et de brancher directement son véhicule, sans avoir à présenter son badge pour s’identifier. En effet, celle-ci identifie directement le véhicule et fait automatiquement le lien avec le contrat du conducteur, ce qui permet de lancer la recharge sans attendre.

Puisque Ionity propose désormais cette fonctionnalité, les constructeurs partenaires du réseau peuvent commencer à embarquer cette dernière à leur voiture. C’est précisément ce que s’apprête à faire Kia avec le lancement de son prochain SUV électrique, le Kia EV9. Ce dernier sera le premier de la firme à embarquer Plug & Charge, mais bientôt suivi d’autres modèles tels que le l’EV5 et l’EV6, comme l’explique le constructeur dans un communiqué de presse.

Le Kia EV9 va vous faire gagner du temps à la borne de recharge grâce au Plug & Recharge

Puisque Kia fait partie des constructeurs partenaires du réseau Ionity au côté de Mercedes, Ford et Volkswagen, la technologie Plug & Charge fonctionnera donc auprès de toutes les bornes du réseau. Mais le constructeur précise également que les stations BP pourront également accueillir les conducteurs d’EV9 les plus pressés.

« En proposant à nos clients des véhicules électriques et des solutions de recharge d’avant-garde, nous entendons faciliter le passage à la mobilité durable, et nous positionner comme de sérieux concurrents sur le marché extrêmement disputé des VE en Europe », a déclaré Sjoerd Knipping, Vice-Président de la division Marketing et Produit chez Kia Europe. À noter que l’EV9 aura également droit à la conduite autonome de niveau 2 et à un planificateur d’itinéraire.

Source : Kia