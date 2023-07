Assassin’s Creed Mirage sera bien plus court que les précédents et c’est tant mieux

Fabian Salomon, lead producer sur Assassin’s Creed Mirage, vient de révéler une information à propos du jeu qui va ravir de nombreux joueurs. Il faudra environ une trentaine d’heures pour terminer à 100 % le prochain opus de la saga, et une vingtaine d’heures pour voir le bout de l’histoire. Un changement bienvenu après les monstres qu’ont été Odyssey et Valhalla.



L’été 2023 est loin d’être de tout repos pour les gamers. Ne serait-ce que sur le mois d’août, le programme est particulièrement chargé avec l’arrivée de Baldur’s Gate 3, Armored Core 6, Blasphemous 2, Sea of Stars… Le mois de septembre ne s’annonce guère mieux, avec la sortie de Starfield qui va lourdement peser sur notre emploi du temps. Bref, il y a trop de jeux et pas assez de temps pour jouer.

De fait, lorsque l’on apprend qu’Assassin’s Creed Mirage ne va durer qu’une petite trentaine d’heures, autant dire que l’on accueille la nouvelle avec un certain soulagement. L’information nous vient tout droit de Fabian Salomon, lead producer sur le prochain opus de la saga culte, qui s’est entretenu avec le Youtubeur Julien Chièze à l’approche de la sortie du jeu.

Assassin’s Creed Mirage ne massacrera pas votre emploi du temps

Ce dernier a donc dévoilé que les complétionnistes auront environ une trentaine d’heures de jeu devant eux avant de pouvoir le platiner. Ce qui signifie que si vous souhaitez seulement atteindre les crédits sans pour autant expérimenter tout ce que le titre a à vous proposer — ce qui, de nouveau, est tout à fait compréhensible au vu des semaines qui nous attendent — Assassin’s Creed Mirage vous occupera une bonne vingtaine d’heures.

Pour l’heure, le prochain jeu d’Ubisoft a de quoi faire rêver les plus nostalgiques. En plus d’une durée bien plus raisonnable que celle d’Odyssey ou Valhalla, qui contiennent tous deux plus de 100 heures de contenus, le prochain s’annonce comme un véritable retour aux sources pour la série. Selon certaines sources, le gameplay devrait ainsi être très proche de celui du premier jeu de la licence. Rendez-vous le 12 octobre 2023 pour en avoir le cœur net.