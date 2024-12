Skeleton Crew : une saison 2 en préparation ? Disney reste prudent après le fiasco de The Acolyte

La série Skeleton Crew va-t-elle avoir le droit à une saison 2 ? Si Disney y réfléchit sérieusement après les débuts prometteurs du show, la firme aux grandes oreilles veut rester prudente. Le fiasco The Acolyte est encore dans les mémoires.

Skeleton Crew est la dernière entrée dans l'univers de Star Wars. Disponible sur Disney+ depuis quelques semaines, la série met en scène le périple d'un groupe d'enfants à travers la galaxie.

Et alors que les fans n'attendaient pas forcément grand chose du show après la déception The Acolyte, il rencontre contre toute attente un beau succès auprès des abonnés et de la critique.

Skeleton Crew, un succès inattendu

En décembre, nous avons d'ailleurs évoqué les bonnes notes récoltées par la série auprès de la presse. Pour résumer, les médias ont apprécié le ton, la narration et l'écriture de Skeleton Crew, très proches des productions Amblin (ndrl : Steven Spielberg) des années 80 comme E.T ou les Goonies.

Le public a visiblement accroché à son tour à la formule, comme en témoigne le score moyen de la série qui tourne autour des 70-75 % sur les différents agrégateurs comme Rotten Tomatoes. Et tandis que le final de cette première saison approche à grands pas – le dernier épisode est attendu le 14 janvier – les fans espèrent forcément retrouver leurs héros dans une nouvelle salve d'épisodes.

Une saison 2 en préparation ? Disney y pense, mais reste prudent

Alors, une saison 2 de Skeleton Crew va-t-elle-voir le jour ? Alan Bergman, co-président de Disney Entertainment, vient d'apporter quelques éléments de réponse. Pour lui, il convient d'attendre la fin de la 1re saison (et sûrement les réactions du public) avant de discuter d'une éventuelle suite.

Néanmoins, l'exécutif ne ferme pas la porte à une nouvelle saison. Selon ses dires, la série a connu “une excellente croissance” et “les critiques ont été très bonnes”. “Nous verrons comment cela se passe à mesure que ça avance”, conclut-il.

Si l'on s'amuse à lire entre les lignes, la prudence semble être à l'ordre du jour chez Disney. Ce qui n'est pas plus mal après le fiasco The Acolyte. Alors que plusieurs saisons étaient manifestement prévues, la firme aux grandes oreilles a préféré ne pas renouveler la série.. La faute à des résultats décevant qui n'ont pas suffi à compenser les coûts de production élevés du show.