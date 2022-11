Singles’ Day : le Xiaomi Redmi Note 11 Pro pour moins de 200 euros chez AliExpress

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G est à prix cassé chez AliExpress. Le Singles’ Day est le moment idéal pour changer de smartphone. Si vous cherchez un modèle équilibré à petit prix, ce modèle est fait pour vous. Ne manquez pas cette offre !

Grosse baisse de prix sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro pendant le Singles'Day

On a trouvé une très belle offre chez AliExpress : le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G pour moins de 200 euros ! Ce smartphone cumule les qualités avec notamment un bel écran AMOLED, une excellente autonomie et un module photo intéressant.

Proposé à son lancement, en avril 2022, à 329 euros, vous pouvez le retrouver à moins de 200 euros sur AliExpress pendant le Singles’ Day. En effet, vous cumulez un coupon vendeur de 60 euros et le code promo DEALFR17 pour obtenir un prix de 196,61 euros. Attention, les stocks sont limités et le Singles’ Day se termine bientôt !

Une fiche technique impressionnante pour ce prix !

Pour moins de 200€, vous pouvez profiter d'un smartphone de qualité : Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Pour ce prix, vous ne trouverez tout simplement rien de mieux.

L’écran du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G est une dalle AMOLED Full HD+ d'une diagonale de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Niveau performance, on retrouve le processeur Mediatek Helio G96 épaulé par une mémoire RAM de 6 Go et un espace de stockage de 128 Go. Un de ses principaux atouts est son autonomie. Ce smartphone est en effet équipé d’une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 67W.

La partie photo est assurée par un triple capteur : un grand-angle 108 Mpx + un ultra grand-angle 8 Mpx + un macro 2 Mpx. Le capteur frontal est quand à lui de 16 Mpx. Ne tardez pas pour profiter de l'offre chez AliExpress tant que le smartphone est en stock.

