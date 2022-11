Singles’ Day : le nettoyeur de sol Tineco Floor One S3 est à 235 euros sur AliExpress

Les promotions du Singles' Day d’AliExpress continuent sur Phonandroid. Si vous cherchez un appareil très efficace et simple d’utilisation pour nettoyer vos sols, le Tineco Floor One S3 est fait pour vous. Actuellement en soldes pour seulement 235 euros sur AliExpress, ce serait dommage de rater cette opportunité.

L’ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE TINECO FLOOR ONE S3 CHUTE DE 500 € À 235 € PENDANT LE SINGLES’ DAY

Chez soi, il n’y a rien de plus embêtant que de s’adonner aux différentes tâches ménagères. Alors pouvoir compter sur un appareil simple d’utilisation qui aspire et lave les sols en même temps, c’est tout simplement parfait. Le Tineco Floor One S3 est un laveur de sol polyvalent et très efficace. Lancé au prix de 500 euros, il voit son prix chuter sur AliExpress à l’occasion du Singles’Day. Avec le code promo SDXFR31, vous pourrez vous le procurer pour seulement 235 euros. Attention, à ce prix là, les stocks devraient partir très vite.

Le Tineco Floor One S3 est un appareil 3-en-1 qui détecte, aspire et lave les sols. Avec son capteur intelligent iLoop, il peut déterminer automatiquement le niveau d’aspiration et le débit d’eau nécessaire en fonction des débris détectés. Avec son système de double réservoirs (eau propre et eau sale), il ne détrempe pas les sols et nettoie toujours avec de l’eau claire. La brosse bénéficie aussi d’un système auto-nettoyant très agréable pour ne pas se salir les mains.

Même si ce n’est pas l’aspirateur sans fil le plus léger (4,5 kg), il s’avère très maniable. Une fois le lavage effectué, il se range facilement grâce à sa position parking.

Le grand écran LED vous permet de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil et d’avoir accès aux commandes. Il peut aussi vous donner des indications vocales au fur et à mesure du nettoyage. Le Tineco Floor One S3 se connecte en Wifi pour donner accès via l’application constructeur à toutes les données de nettoyage mais aussi les rappels de maintenance et l’assistance technique.

Avec une autonomie de 35 minutes, il s’agit d’un appareil parfait pour un appartement mais qui pourra être un peu juste en batterie pour nettoyer une grande maison avec des étages.

