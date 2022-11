Singles’ Day : Le compresseur portatif Xiaomi 1S à moins de 40 euros sur AliExpress

Que ce soit pour gonfler les pneus de votre vélo, de votre moto, de votre voiture ou même un simple ballon, il est toujours utile d’avoir un compresseur à porter de main. Xiaomi propose une solution avec son mini compresseur portable à la fois puissant et précis.

Le compresseur portatif Xiaomi 1S à moins de 40 euros sur AliExpress

Pendant le Singles’ Day, AliExpress met en avant à petit prix des produits utiles et innovants pour vous simplifier la vie et vous permettre de rouler en sécurité. Avant de partir en voyage, il est important de vérifier la bonne pression de ses pneus et de faire l’appoint en air si besoin. Mais beaucoup de conducteurs ne le font pas car ils n’ont tout simplement pas accès à un compresseur à côté de chez eux.

Avec le Xiaomi Air Pump 1S, vous avez dans votre boite à gant un outil puissant et simple d’utilisation pour regonfler vos pneus. En ce moment, il est en promotion. Grâce au code promo SDXFR35, vous pouvez vous le procurer pour 38,60 euros. Une remise intéressante au vue de son prix de lancement à 59,99 euros.

On peut être petit mais très puissant, le Xiaomi Air Pump 1S en est la preuve. Ce mini compresseur qui fonctionne sur batterie est à la fois rapide, efficace et précis. Il peut gonfler jusqu’à une pression de 150 psi ce qui offre la possibilité de gonfler sans problème des pneus de voiture ou des amortisseurs de VTT qui demandent des niveaux de pression élevés.

Sa batterie lithium se recharge en USB-C sur secteur, sur allume-cigare ou bien encore sur batterie externe. Une fois la batterie pleine, elle permet de gonfler complètement deux pneus de voiture ou de faire l’appoint sur huit pneus. L’opération se révèle simple et sans risque grâce aux capteurs de pression d’air qui vous indique précisément le niveau de pression (+ ou – 1 psi) pour éviter un gonflage excessif dangereux.

Avec un débit d’air de 15 L par minute, le Xiaomi Air Pump 1S est aussi un outil rapide. Il dispose en outre de 5 modes de gonflage qui s’adaptent aux différentes situations : manuel, ballon, vélo, moto et enfin voiture. Dans la boite, vous trouverez même des adaptateurs de valve à pointeau et Presta.

Dernier détail intéressant, le compresseur intègre un éclairage LED pour une utilisation de nuit ou tout simplement pour servir de lampe de poche de secours en cas de besoin.

