Signal simplifie enfin le transfert des messages d’un smartphone à un autre

Un nouvel outil vient d’apparaitre dans Signal. Il permet de transférer plus simplement l’historique des messages d’un smartphone vers un autre. Et ce à l’aide d’une connexion WiFi. Cette fonctionnalité a été déployée dans la version 5.5.0 de l’application Android et iOS. Elle n’est encore qu’en version beta.

Grâce à l’extraordinaire publicité gratuite offerte par Elon Musk, Signal a considérablement grossi. En janvier dernier, nous rapportions dans nos colonnes que le service accueillait des millions d’anciens utilisateurs de WhatsApp, notamment depuis que l’application de messagerie de Facebook avait changé ses conditions générales d’utilisation. Notamment les alinéas à propos des données personnelles.

Seulement, pour séduire et surtout retenir tous les déçus de WhatsApp, Signal se doit d’élever son niveau de service. Il y a quelques semaines, nous listions dans un article l’ensemble des nouveautés apportées par la version 5.3 de l’application, disponible sur iOS et Androud. Et parmi toutes les nouveautés, plusieurs étaient très clairement « inspirées » de WhatsApp : système de statut, fonds d’écran des conversations, stickers animés, etc.

Transfert plus simple, mais toujours sécurisé

Cette semaine, une nouvelle version de Signal est arrivée sur le Play Store et l’App Store. Celle-ci apporte une nouveauté essentielle : un transfert facilité de l’historique des messages d’un smartphone à un autre. Jusqu’à présent, le transfert de sauvegarde n’était pas simple. Il fallait créer une sauvegarde de ses messages, puis faire passer cette sauvegarde du smartphone source au smartphone cible (généralement en passant par un ordinateur) et enfin restaurer la sauvegarde.

Désormais, le processus est automatisé : il faut installer Signal sur le nouveau smartphone et lancer un transfert sans fil du premier téléphone vers le second. Pour garantir la protection des données de bout en bout, Signal ne permet pas le transfert des données en passant par Internet. Vous devez connecter les deux téléphones au même réseau WiFi et ce dernier doit être protégé. Et le flux d’information est crypté de bout en bout.

Pour faire le transfert, rendez-vous dans le menu réglages, « conversations » et « transfert de compte ». Puis laissez-vous guider. Notez aussi que cette fonction n’est proposée qu’en beta pour l’instant, mais tout un chacun peut l’essayer en téléchargeant la version 5.5 de Signal. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la version 5.5 n'est pas disponible en France, mais elle devrait l'être dans les tout prochains jours.

Source : Testing Catalog