Si la sphère de Las Vegas affiche des images complètement folles, c’est grâce à ce SSD unique au monde

Les technologies d'écran utilisées par la sphère géante de Las Vegas sont hors-normes. C'est aussi le cas en terme d'espace de stockage et de débit, où la salle de spectacle impressionne.

Pas la peine d'y être allé, vous avez forcément déjà entendu parler de Las Vegas. Construite dans le désert de Mojave dans le Nevada aux États-Unis, la ville est célèbre pour abriter de nombreux casinos ouverts 24 heures sur 24 et des répliques de monuments célèbres : le Grand Canal de Venise, la Tour Eiffel ou une pyramide, en réalité un hôtel. C'est aussi à Las Vegas que se déroule chaque année le Consumer Electronics Show (CES), salon au cours duquel sont dévoilées des innovations comme une télé OLED transparente et sans fil.

À propos d'écran, difficile de passer à côté de ceux de la Sphere at The Venetian Resort inaugurée en septembre 2023. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une gigantesque boule haute de 112 mètres et large de 157 mètres au maximum. Toute sa surface externe est constituées d'écrans sur lesquelles sont diffusées des animations ou des publicités. L'édifice est en fait une salle de concerts et de spectacles dont l'intérieur est doté d'écrans 16K. Autant dire qu'il faut que l'espace de stockage et son débit assurent en coulisses.

La capacité de stockage de la sphère de Las Vegas est hors-norme, son débit également

Afin de permettre la diffusion d'images d'aussi haute qualité et sur une surface aussi large, la sphère repose sur système mis au point par Hitachi Ventara. Il est composé de 27 nœuds représentant 4 Po de stockage, ou 4000 To. Il envoie du contenu en temps réel aux serveurs dédiés, chacun diffusant des vidéos 4K à 60 images par seconde. À cette échelle, la sphère de Las Vegas est la seule à pouvoir faire ça.

Le débit est forcément au rendez-vous. Pour le film immersif de Darren Aronofsky, Postcard from Earth, ce SSD unique au monde gère plus de 400 Go/s de débit avec une latence inférieure à 5 millisecondes et un affichage couleur 12 bits avec un sous-échantillonnage de 4.4.4, soit la gamme de couleurs complète. À titre de comparaison, la norme mondiale pour la télévision est la 4.2.2.

