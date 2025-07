Shark HydroVac : cet aspirateur laveur chute à moins de 225 €, c’est une excellente affaire !

Complet et performant, le Shark HydroVac est un aspirateur laveur qui se démarque par sa polyvalence et son excellent rapport qualité-prix. Normalement en vente pour 299,99 €, ce modèle profite actuellement d’une double promotion avec en plus un 1L de nettoyant multi-surfaces offert. Une aubaine !

Shark Clean est en train de s’imposer en France comme l’une des marques de référence dans le monde de l’électroménager. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les aspirateurs avec de nombreux modèles disponibles. En ce moment, vous pouvez faire une très bonne affaire en vous procurant l’aspirateur laveur HydroVac WD210EU.

Ce modèle s’affiche en ce moment sur le site de la marque au prix de vente conseillé de 299,99 €. Pourtant, il est possible de l’avoir pour bien moins cher. Pour cela, il faut plutôt sélectionner le pack aspirateur laveur avec un bidon de 1L de nettoyant multi-surfaces. En effet, ce pack comprenant deux produits est disponible pour 254,99 euros. Mais ce n’est pas terminé puisqu’avec le code promo PHONANDROIDSHARK25, vous obtenez plus de 30 euros de remise supplémentaire. Le prix final est donc de 224,39 €, soit plus de 75 euros de réduction tout en ayant 1L de nettoyant multi-surfaces offert.

Efficace sur tous types de sol, l’aspirateur laveur Shark HydroVac passe à prix cassé

Le Shark HydroVac WD210EU est un aspirateur laveur que vous pouvez utiliser sans aucun souci sur des surfaces dures, mais aussi des tapis et des moquettes à poil court. Il aspire et nettoie en simultané pour gagner du temps et obtenir un sol parfaitement propre en un seul passage.

Ce modèle est équipé de deux réservoirs : un bac de 500 ml d’eau propre et un réservoir séparé pour l’eau sale. Le Shark HydroVac dispose également d’un filtre qui permet de séparer les déchets solides dans un autre compartiment.

Autre gros point fort de cet aspirateur laveur, vous n’aurez pas à vous salir les mains pour nettoyer sa brosse rotative. En effet, elle se nettoie automatiquement quand vous rangez l’appareil sur sa station d’accueil en utilisant le reste d’eau propre présent dans l’appareil.

En ce qui concerne l’autonomie, vous pouvez couvrir presque 90 m² avec une seule recharge. Il est donc parfaitement adapté pour un grand appartement ou une petite maison.