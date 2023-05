SFR perd des abonnés, Netflix cafouille sur le blocage, c’est le récap

SFR annonce une baisse de 100 000 abonnés fixe et mobile en trois mois. Netflix commence le blocage des comptes et réussit à déboussoler ses clients. Microsoft publie la mise à jour Moment 3 de Windows 11, avec beaucoup de nouveautés. C’est le récap du 26 mai 2023.

Tesla fait moins le buzz ces derniers mois. Certainement parce que le constructeur américain est éclipsé par les aventures de son PDG, Elon Musk, à la tête de Twitter. Et pourtant, Tesla a de quoi se réjouir cette semaine. En effet, la Model Y est classée numéro 1 des ventes de voitures dans le monde parmi tous les modèles proposés, tous constructeurs confondus et toutes motorisations confondues. Un vrai tour de force accompli grâce aux multiples baisses de prix opérées depuis le début de l’année par la marque américaine. En même temps, Elon Musk l’avait prédit… Voici les trois autres actualités qui ont marqué la journée du 26 mai 2023.

SFR a perdu des milliers d’abonnés depuis le début de 2023

SFR a présenté ses résultats financiers pour le 1er trimestre 2023. L’opérateur y a indiqué avoir perdu 100 000 abonnés pendant les trois premiers mois de l’année. Cela concerne aussi bien les forfaits Internet domestiques (ADSL et fibre optique) que les forfaits mobiles. Cette baisse serait une conséquence directe du nombre d’augmentation de la grille tarifaire. La firme avoue cependant avoir augmenté de 0,4 % son chiffre d’affaires sur la même période.

Grand cafouillage sur le bloquage du partage de compte Netflix

Netflix a prévenu ses abonnés : le partage de compte n’est plus possible gratuitement. Seuls les utilisateurs d’un même foyer peuvent se partager un abonnement. Sinon, il faut passer à la caisse. Et c’est 6 euros par utilisateur supplémentaire. Si les règles commerciales sont claires, le blocage au niveau technique est moins catégorique. Il semble que des abonnés partageant leurs comptes peuvent continuer de profiter de leur abonnement, mais sous certaines conditions. Voici notre expérience.

Microsoft publie la mise à jour Moment 3 pour Windows 11

Voilà, la mise à jour Moment 3 pour Windows 11 est enfin disponible. Microsoft a en effet publié sur ses serveurs les fichiers permettant son téléchargement et son installation. Cette mise à jour est particulièrement importante, parce qu’elle apporte de nombreuses améliorations. Ces dernières touchent la connectivité sans fil Bluetooth, le stockage dans le nuage, le clavier tactile, la prise en charge de certaines langues asiatiques ou encore le mode Narrateur. Retrouvez dans notre article la procédure d’installation et la liste des principales nouveautés.

