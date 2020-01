SFR est désormais compatible avec l’eSIM des smartphones qui le proposent

SFR commence à proposer l’eSIM smartphone à ses clients lors du renouvelle de leur carte SIM. L’option coûte 10 € comme une carte SIM classique. Pour l’heure néanmoins, l’eSIM n’est pas disponible lors de l’ouverture d’une nouvelle ligne.

SFR est en train de lancer le service eSIM smartphone. L’eSIM est ce qui va de plus en plus remplacer la carte SIM. Au lieu d’insérer une carte dans l'emplacement prévu à cet effet, l’eSIM est une puce soudée à la carte mère du smartphone. Pour l’activer, il faut obtenir un QR Code et le scanner sur un smartphone compatible avec la technologie.

Cela peut vous permettre en théorie de vous abonner à un forait en ligne et d’en profiter immédiatement, sans attendre l’arrivée d’une SIM par la poste. A l’origine, l’eSIM est apparue pour la première vois sur l’Apple Watch 3 cellulaire. Puis sur les iPhone X, XS et XR. Elle est aujourd’hui disponible en standard sur les iPhone 11. Ainsi que sur certains iPad récents en version cellulaire.

Sur Android, seuls une poignée de constructeurs et de modèles proposent déjà l’eSIM. On peut néanmoins citer les Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 4. Chez Samsung, pour l’instant, outre quelques Galaxy Watch et Gear, seul le Galaxy Fold propose la technologie. L’eSIM est aussi disponible sur le Moto RAZR 2019, le Moto G6 et le Moto X4. Chez LG, il faut obligatoirement posséder un LG G7 ThinQ ou un LG V35 ThinQ. Et c’est à peu près tout dans le rayon smartphone.

L’option eSIM coûte 10 €

Notez que SFR proposait déjà d’activer l’eSIM des montres connectées compatibles – parmi lesquelles on trouve entre autres la Huawei Watch 2 Pro. Pour l’instant, seuls les clients SFR et RED by SFR peuvent demander une eSIM lors du renouvellement de leur carte SIM. L’option coute 10 € comme une carte SIM classique.

En faisant cela SFR se calque sur ce que font des concurrents comme Orange. On ne sait pas pour l’heure lorsque SFR permettra de s’abonner directement à des offres en eSIM.

Source : iGen