Seuls 20 % des jeux pour smartphones survivent plus de 3 ans après leur lancement, c’est l’hécatombe

Super Scale est une startup spécialisée dans les jeux pour mobiles. La compagnie a publié un livre blanc qui devrait beaucoup inquiéter les développeurs de jeux pour smartphones. Son article confirme un fait dont vous vous doutiez sans doute peut-être déjà : le monde du jeu vidéo est vraiment impitoyable.

Ivan Trancik, PDG de Super Scale, introduit l’étude « Good games don’t die » : « De nombreux développeurs de jeux mobiles ont du mal à rester rentables » dans un écosystème où la concurrence entre indépendants et grosses compagnies est toujours plus forte, et où les offres de jeux en streaming telles que Netflix Gaming ou encore Apple Arcade sont toujours plus nombreuses et concurrentielles sur PC comme sur smartphones. Tout récemment encore, Amazon a lancé Luna en France, son propre « Netflix du jeu vidéo ».

D’après M. Trancik, le développement de plus de 8 jeux mobiles sur 10 (83 %) cesse au bout de trois ans. Parfois par une volonté délibérée des développeurs de passer à autre chose, mais le plus souvent parce que le jeu n’attire plus assez de public pour être rentable. L’étude nous apprend aussi que « parmi les jeux qui parviennent à être lancés, près d’un cinquième (17 %) durent moins de six mois et près de la moitié (47 %), moins de 12 mois. 12 % des jeux durent entre quatre et sept ans, et 5 % seulement bénéficient d’un soutien à plus long terme ».

8 jeux mobiles sur 10 disparaissent trois ans après leur lancement

Le message est un peu décourageant, et les statistiques révélées par Super Scale ne sont pas très optimistes pour l’avenir. Si les ventes de smartphones semblent reprendre du poil de la bête, les dépenses en jeu vidéo continuent de baisser (-5 % d’une année à l’autre).

En d’autres termes, si vous êtes un développeur de jeux pour smartphones, votre titre doit obtenir un succès rapide, sous peine d’être vite oublié. Ainsi, selon Super Scale, c’est dans la première année que 76 % des jeux « atteignent leur pic de recettes ». Ajoutons à cela que 78 % des développeurs préfèrent se lancer sur un autre titre plutôt que travailler indéfiniment sur le même jeu, si populaire soit-il.