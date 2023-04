Amazon veut ressusciter Stargate, Robocop et d’autres classiques de la MGM

Un an après le rachat de la MGM, Amazon veut passer à la vitesse supérieure et compte bien exploiter le catalogue incroyablement riche du studio américain. La compagnie souhaite notamment ressusciter certaines licences à la TV et au cinéma, comme Stargate, Robocop, les 7 Mercenaires, L'Affaire Thomas Crown ou la Revanche d'une blonde.

Souvenez-vous, Amazon officialise le rachat de la MGM en mars 2022 pour un montant de 7,7 milliards d'euros. Avec cette acquisition, le géant américain devient le propriétaire de licences extrêmement populaires et lucratives, à commencer par James Bond ou encore Rocky.

De quoi permettre à Amazon de renforcer son poids sur le marché du streaming, alors que Disney a racheté la Fox en 2021. Seulement, cela fait maintenant plus d'un an que la MGM appartient à Amazon, et pour l'instant le géant peine à exploiter le catalogue monstrueux du studio américain.

Amazon va enfin piocher dans le catalogue de la MGM

Mais selon nos confrères du site Deadline, cela va changer. Selon le média, Amazon a passé toute l'année 2022 à passer au crible le vaste catalogue de la MGM. Le géant américain a identifié une douzaine de licences appréciées du public qui mériteraient de faire leur retour sur petit et grand écran.

Parmi elles, on retrouve la série de science-fiction Stargate (La Porte des étoiles chez nous), la saga Robocop, La Revanche d'une Blonde, Fame, Barbershop, Les 7 Mercenaires, La Panthère Rose ou encore L'affaire Thomas Crown. Visiblement, Amazon compte adopter une stratégie différente pour chaque licence, l'idée étant de proposer des contenus/formats pertinents.

Film ou série ? Amazon va trancher pour chaque licence

Certaines feront leur retour au cinéma, d'autres à la TV pour Amazon Prime Video. Par exemple, l'entreprise américaine a déjà entamé des discussions pour lancer un 3e film La Revanche d'une Blonde avec Reese Witherspoon, mais aussi une série TV inédite. Il faut dire que la MGM planche depuis des années sur le retour d'Elle Woods.

Concernant Stargate, un film devrait d'abord voir le jour. Des séries pourraient être envisagées en cas de succès. Pour Robocop, ce serait l'inverse, avec une série TV en premier lieu suivi d'un long-métrage au cinéma. Ensuite, Amazon Studios travaillerait également sur des séries Fame, Barbershop et les 7 Mercenaires.

Et pour conclure, il serait également question d'une nouvelle version de L'Affaire Thomas Crown, le chef d'oeuvre culte avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Notez bien qu'il y a déjà eu un remake de ce classique réalisé par John McTiernan (Piège de Cristal, Predator) en 1999 avec Pierce Brosnan et Rene Russo dans les deux rôles principaux. Un film d'animation la Panthère Rose pourrait aussi être mis sur les rails.