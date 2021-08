Samsung veut vendre plus de 4 millions de Galaxy Z Fold 3 en 2021

Samsung a atteint des volumes de production record concernant ses derniers smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Selon le cabinet d'études de marché DSCC, le constructeur va poursuivre sur cette voie durant la fin d'année 2021, et devrait atteindre le million d'appareils produits par mois.

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont bien partis pour cartonner en 2021 et renforcer la position de Samsung sur le marché des smartphones pliables. Il suffit de jeter un œil aux chiffres des précommandes en Corée du Sud, où les Z Fold 3 et Z Flip 3 enregistrent 450 000 appareils réservés. Le constructeur est d'ailleurs conscient de ce succès annoncé, et vise des ventes record avec plus de 6,5 millions de smartphones pliables écoulés en 2021.

Et justement, comme le précise le cabinet d'études de marché DSCC, Samsung a atteint des volumes de production record durant la période estivale, dépassant allègrement 1,5 million d'unités fabriquées pour le Z Fold 3 et le Z Flip 3. D'après l'organisme, la firme sud-coréenne ne compte pas ralentir la cadence durant la fin d'année 2021. Selon leurs projections, ils s'attendent à ce que l'entreprise produise près d'un million de smartphones pliables par mois au cours des quatre derniers mois de l'année.

Samsung augmente son volume de production de 251 %

Par extension, cela signifie que Samsung augmentera son volume de production de l'entreprise d'environ 251 % en glissement annuel. On est très loin des chiffres de production enregistrés en 2020, où Samsung avait fabriqué seulement 500 000 smartphones pliables. “Avec la nouvelle série Galaxy Z, nous mettons les innovations pliables à la disposition d'un plus grand nombre de consommateurs en brisant les barrières grâce à nos prix. Je suis convaincu qu'avec notre nouvelle série Galaxy Z, nous pouvons susciter une demande record pour le pliable, invitant encore plus d'utilisateurs à profiter de cette nouvelle façon d'utiliser leurs smartphones”, assurait récemment un porte-parole de Samsung.

Il faut dire que Samsung a mis toutes les chances de son côté pour assurer le succès de ces deux appareils, à commencer par des prix plus doux (1799 € pour le Z Fold 3 et 1059 € pour le Z Flip 3) et de nouvelles fonctionnalités et des innovations matérielles (prise en charge du S-Pen, une construction revue et améliorée, une interface ONE UI optimisée pour le double écran, etc.). Seules les mesures de Samsung concernant le déverrouillage du bootloader pourraient bien créer quelques tensions avec les utilisateurs.

