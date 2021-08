Galaxy Z Fold 3 et Watch 4 : Samsung avertit que certaines précommandes auront du retard

Samsung met en garde les individus qui ont précommandé un Galaxy Z Fold 3 et une Galaxy Watch 4. Face au succès colossal rencontré par les nouveaux produits, certaines livraisons ne seront pas assurées avant le milieu du mois de septembre.

Milieu du mois d'août, Samsung a levé le voile sur une nouvelle génération de smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Cette troisième génération embarque une kyrielle de nouveautés très attendues, dont une caméra pour les selfies sous l'écran, un écran secondaire pour les notifications plus grand, une dalle principale moins énergivore et le support du stylet S-Pen, l'accessoire phare des Note.

Dans la foulée, le géant de Séoul a annoncé les Galaxy Watch 4, de nouvelles montres connectées. Après la conférence Unpacked, Samsung a ouvert les précommandes pour tous les nouveaux produits présentés. En passant par la précommande, les acheteurs sont généralement garantis de recevoir leur précieux smartphone dès l'arrivée dans les magasins, à savoir le 27 aout. Malheureusement, tous les acheteurs d'un Z Fold 3 ou d'une Watch 4 n'auront pas cette chance.

Des semaines de retard pour le Galaxy Z Fold 3 avec 512 Go de stockage

Dans un courriel adressé à plusieurs acheteurs allemands, Samsung avertit que certaines précommandes accuseront plusieurs semaines de retard, rapporte le site All About Samsung. La livraison de la Galaxy Watch 4 ou de la Galaxy Watch 4 Classic est reportée au milieu du mois de septembre. C'est également le cas des livraisons concernant un Galaxy Z Fold 3 avec 512 Go de stockage interne.

Pour justifier les retards de livraison, Samsung pointe du doigt le succès rencontré par ses nouveaux produits. Ce n'est pas une surprise. Aux dernières nouvelles, les smartphones pliables de la marque se vendent comme des petits pains. En Corée du Sud, pays natal de Samsung, le fabricant a notamment enregistré 800 000 précommandes. C'est un record pour des téléphones avec écran pliable.

D'ailleurs, les précommandes pour les deux téléphones sont déjà supérieures au total des ventes de smartphones pliables estampillés Samsung en 2021 dans le monde. “Nous sommes reconnaissants de l'excellent accueil réservé par nos clients à nos nouveaux Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. L'intérêt pour les smartphones pliables est à un niveau record”, se félicite le géant de Séoul.

Source : All About Samsung