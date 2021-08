Samsung vise des ventes record pour ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Samsung a de grandes ambitions pour ses smartphones pliables et ne s’en cache pas. Alors que le lancement officiel n’a pas encore eu lieu, la firme coréenne prévoit déjà de battre ses records de ventes avec le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3. Elle affirme en outre que la demande atteint des sommets cette année.

À l’heure actuelle, difficile de trouver un véritable concurrent à Samsung sur le secteur des smartphones pliables. Le constructeur a fait preuve d’un certain flair en sortant le premier Galaxy Z Fold il y a quelques années, alors que la demande n’était pas encore forte. Résultat, ses rivaux ont du mal à se positionner sur la gamme. On peut éventuellement citer le Pixel Fold, dont la production devrait démarrer en octobre 2021, mais on ne peut pas encore prévoir le succès que rencontrera le téléphone.

Aussi, Samsung n’a pas attendu longtemps après sa conférence Unpacked pour faire part de ses ambitions. Si la demande était encore faible au lancement du Galaxy Z Fold, les choses ont bien changé depuis, estime le constructeur. Ce dernier s’attend ainsi à battre tous les records de ventes avec les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Et il est prêt : il a déjà annoncé que sa production va « dépasser la demande du marché ».

Samsung croit dur comme fer aux succès des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

« Avec la nouvelle série Galaxy Z, nous mettons les innovations pliables à la disposition d’un plus grand nombre de consommateurs en brisant les barrières grâce à nos prix. Je suis convaincu qu’avec notre nouvelle série Galaxy Z, nous pouvons susciter une demande record pour le pliable, invitant encore plus d’utilisateurs à profiter de cette nouvelle façon d’utiliser leur smartphone », a commenté un représentant de Samsung.

Sur le même sujet : Avec ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, Samsung confirme qu’il est le roi du pliable

En effet, la firme coréenne a clairement fait des efforts au niveau du prix de ses smartphones, le faisant baisser à 1799 € pour le Z Fold 3 et 1059 € pour le Z Flip 3. Il faudra bien ça pour satisfaire la demande, que Samsung estime à 6,5 millions d’unités rien que pour cette année. Une opportunité que le constructeur ne va pas laisser passer. « Grâce à toutes leurs innovations, nous pensons que les […] Galaxy Z sont appelés à devenir le nouveau standard en matière d’appareils mobiles, tandis que cette catégorie devient grand public ».

Source : Android Headlines