Samsung va ajouter ce geste très pratique à ses smartphones Galaxy, voici ce qu’il permettra de faire

Samsung travaille à l'intégration native d'un geste utile sur ses smartphones Galaxy. Il est actuellement accessible uniquement après l'installation d'une application dédiée.

Aux débuts d'Android, le système d'exploitation mobile manquait de certaines fonctionnalités aujourd'hui jugées basiques. Il fallait compter sur les développeurs pour créer une application chargée d'y remédier. Au fil des ans, bon nombre d'entre elles sont devenues obsolètes, remplacées par l'intégration native de telle ou telle option. Nous sommes aujourd'hui à Android 16 et malgré les avancées en la matière, il reste encore quelques lacunes.

Du côté de Samsung, un simple geste disponible chez d'autres constructeurs fait encore défaut sur les Galaxy. Pour être tout à fait exact : il existe, mais à condition que vous installiez une application dédiée proposée entre autres par l'entreprise sud-coréenne elle-même. Avec OneUI 8.5, la mise à jour déjà en test sur les Galaxy S25 Ultra, cela sera bientôt de l'histoire ancienne. Des lignes de code découvertes dans la dernière version le montrent.

Un “nouveau” geste va faire son apparition sur plusieurs smartphones Samsung Galaxy

Il s'agit de ce qui s'appelle en anglais le double-tap. Ce geste consiste à taper deux fois de suite sur le dos de son smartphone pour activer une fonctionnalité ou lancer une application. Actuellement, c'est possible sur les modèles Galaxy via, par exemple, l'application Samsung Good Lock app. OneUI 8.5 veut l'intégrer par défaut. La description est déjà choisie : “Appuyez doucement deux fois à l'arrière du téléphone lorsque l'écran est allumé“.

Dans les faits, le geste pourra être associé à différentes choses. Nos confrères d'Android Authority ont trouvé une liste qui sera sûrement amenée à s'allonger :

Activer la Sélection IA

Activer la Lampe torche

Ouvrir une application choisir préalablement

Activer le Privacy Display

Accéder aux Paramètres rapides

Prendre une capture d'écran

Samsung semble donc prêt à mettre à disposition cette fonctionnalité pour tous les smartphones Galaxy compatibles avec OneUI 8, qui par extension recevront aussi OneUI 8.5. Nul doute que la mise à jour est de plus en plus attendue par les utilisateurs, d'autant qu'elle ajoutera aussi une option jusque là réservée aux Pixel de Google.