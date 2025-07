OneUI 8.0 supprime discrètement cette option très appréciée de certains utilisateurs, en faites-vous partie ?

L'exploration du code de OneUI 8.0 montre que Samsung va faire disparaître une possibilité présente depuis des années sur Android. Des utilisateurs s'insurgent déjà, d'autres s'en fichent complètement. On vous explique.

Android, c'est la liberté. Voilà ce que vous répondront beaucoup d'utilisateurs si vous leur demandez ce qu'il apprécie dans le système d'exploitation mobile de Google. Surtout si vous glissez en plus une comparaison avec iOS. Pour les plus bidouilleurs, il est même possible de transformer presque entièrement son smartphone en installant une ROM alternative, une version modifiée d'Android.

Le processus passe par le “root” du mobile, c'est-à-dire se donner tous les droits sur l'appareil. Et pour “rooter”, il faut d'abord procéder au déverrouillage du bootloader. Sans entrer dans les détails, c'est une démarche relativement simple pour peu que l'on suive les instructions à la lettre. Mais encore faut-il que le fabricant du smartphone le permette. Depuis quelques années, beaucoup d'entre eux choisissent de l'empêcher. En Europe, l'un d'eux a décidé de les rejoindre, au grand dam des utilisateurs.

Dites adieu à cette option avec OneUI 8.0, Samsung l'a fait disparaître en silence

Un membre du forum XDA Developpers confirme que OneUI 8.0 interdit le déverrouillage du bootloader pour tous les smartphones dans le monde. Techniquement, Samsung n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'un acte délibéré, mais on voit mal comment ce pourrait être une erreur. D'autres constructeurs ont depuis longtemps empêché le déverrouillage du bootloader, comme Huawei ou Asus. Xiaomi a de son côté coupé la poire en deux en limitant la procédure à un appareil par an.

Sur Internet, les avis sont assez tranchés. Plusieurs personnes accusent Samsung de les priver d'une certaine forme de liberté, d'autres rappellent que le besoin d'installer une ROM alternative est quasi-inexistant de nos jours.

Au fil du temps, Android a en effet intégré la plupart des possibilités offertes par le root et les systèmes modifiés. Reste l'adage “qui peut le plus peut le moins” cela dit. Après tout, celles et ceux qui se fichaient de rooter leur mobile n'allaient pas déverrouiller le bootloader “par accident”, alors pourquoi ne pas laisser la possibilité aux autres ? Le débat reste ouvert, même si Samsung aura le dernier mot.