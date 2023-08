Galaxy S23 : Bixby peut désormais vous répondre avec votre voix, voici comment

Samsung met à jour son assistant vocal Bixby avec une fonctionnalité amusante. Si vous le souhaitez, il peut répondre en utilisant votre propre voix. Voici comment activer cette option sur votre smartphone.

Moins connu que ses concurrents Assistant Google sur Android ou Siri sur iPhone, Bixby, l'assistant vocal de Samsung, existe toujours. Lancé en 2017 sur le Galaxy S8, il perdure aujourd'hui en se mettant à jour sans forcément faire de vagues. Confronté à ses collègues, il est au final loin de finir dernier. Le constructeur coréen vient de lancer une nouvelle fonctionnalité assez amusante. Vous pouvez si vous le souhaitez configurer Bixby pour qu'il réponde avec votre voix.

Ça pourra sembler étrange à celles et ceux d'entre vous qui détestent entendre un enregistrement de la leur. Pour les autres, il faut d'abord vous assurer d'avoir mis à jour toutes les applications sur le Galaxy Store. Pour le moment, on ne sait pas si posséder la dernière version en date de OneUI, la 5.1.1, est obligatoire. Dans tous les cas, le mobile doit être chargé à au moins 30 %. Une fois ces conditions remplies, allez dans les paramètres de Bixby puis dans Langage et style de voix. Vous voyez une ligne Créer une voix personnalisée ? C'est ici.

Comment faire en sorte que Bixby réponde avec votre voix

Pour entraîner Bixby à utiliser votre voix lors de ses réponses, suivez cette démarche :

Ouvrez Bixby en restant appuyé sur le bouton de mise en marche du mobile ou en touchant son icone. Allez dans Langage et style de voix. Touchez Créer une voix personnalisée en bas de l'écran. La première fois que vous le faites, le système vous demandera de télécharger des applications depuis le Galaxy Store. Faites-le. Appuyez sur le bouton Start pour commencer la procédure. Lisez les 10 phrases qui s'afficheront au fur et à mesure. Donnez un nom à la voix une fois les enregistrements terminés.

Après ça, Bixby va “apprendre” votre voix. Cela peut prendre un peu de temps, mais comme ça se fait en arrière-plan, vous pouvez continuer d'utiliser votre smartphone en attendant. Lorsque ce sera terminé, retournez dans Langage et style de voix pour choisir par défaut celle que vous venez de créer. Notez qu'elle ne sera pas utilisée systématiquement. Elle sert surtout à la fonction Bixby Text Call. Toujours est-il que l'assistant répondra comme vous si vous lui demandez le temps qu'il fait ou combien mesure la Tour Eiffel. La fonctionnalité se déploie progressivement. Il est donc possible que vous ne la voyiez pas encore.

Source : SamMobile