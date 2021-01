Galaxy S21 : Samsung enregistre 20% de précommandes en plus par rapport aux S20

Les Galaxy S21 rencontrent un franc succès en Corée du Sud. Dans son pays natal, Samsung enregistre des précommandes en hausse de 15 à 20% par rapport aux Galaxy S20 lancés l'an dernier. La demande pour des smartphones non liés à un opérateur aurait même triplé par rapport à 2020.

Lancés en pleine pandémie de Covid-19, et pendant les premières mesures de confinement, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra n'ont pas rencontré le succès escompté. En Corée du Sud, Samsung aurait remarqué une baisse de 30% des ventes des S20% par rapport au S10+. Dans ces conditions, le leader du smartphones n'est pas parvenu à tenir ses objectifs de vente. Même son de cloche du côté des Galaxy Note 20, largement boudés par les consommateurs.

Afin de donner un coup de fouet aux résultats de sa division mobile, Samsung a décidé de précipiter le lancement de ses prochains fleurons. Le géant de Séoul a ainsi présenté les Galaxy S21 dès le mois de janvier, une première. Déjà disponibles à la précommande, les nouveaux smartphones de Samsung rencontrent visiblement le succès sur le marché sud-coréen.

Les S21 se vendront moins bien que les S10, affirme Counterpoint

D'après les informations relayées par le Korea Herald, un média sud-coréen, Samsung enregistre des précommandes 15 à 20% supérieures pour les S21 par rapport aux S20. Citant des sources proches de l'industrie, la marque note une forte demande du côté des smartphones nus (non liés à un abonnement mobile). Par rapport à l'an dernier, la demande aurait tout simplement triplé. En 2020, les S20 non liées à un forfait mobile ne représentaient encore que 10% du total des ventes. Cette année, ce taux grimpe à 30%. Par contre, la demande enregistrée chez les opérateurs de télécommunications reste stable.

Enfin, il semblerait que ce soit le Galaxy S21 Ultra qui séduise le plus les acheteurs en Corée du Sud. Plus haut de gamme, le smartphone ne manque pas d'atouts : capteur photo 108 mégapixels, batterie 5000 mAh et la compatibilité avec le stylet S-Pen des Note. Malgré les excellents chiffres des précommandes, les analystes de Counterpoint affirment que les Galaxy S21 ne rencontreront jamais le même succès que les S10, les flagships phares de 2019. Le cabinet d'analyse table sur des ventes 30% inférieures par rapport aux S10.

